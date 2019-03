Ferrari F8 Tributo | l’emozionante VIDEO ufficiale del bolide da 720 CV

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) Ecco il filmato che mostra in azione l’erede della 488 GTB svelata nei giorni scorsi sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019 La Casa di Maranello ha diffuso un primodedicato alla nuovissimaF8, erede della 488 GTB svelata nei giorni scorsi sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019. La vettura sfrutta il medesimo propulsore premiato per 3 anni consecutivi come “Best Engine of the Year” nel 2016, 2017 e 2018. Si tratta del motore V8 turbo da 4.0 litri eroga 720 cv (50 cv in più del modello che sostituisce) e 770 Nm di coppia e vanta un rapporto record peso-potenza di 185 cv/l.La vettura beneficia di un incremento dell’efficienza aerodinamica (+10%) sia della nuova versione del Side Slip Angle Control, ora in versione 6.1. Lo scatto da 0 a 100 km/h risulta effettuato in 2,9 secondi, quello 0-200 km/h in 7,8 secondi e la velocità massima ...

