Fed,Powell: Trump non può licenziarmi

Jeromeintende servire per la durata del suo mandato, cioè 4 anni, in qualità di presidente della Fed. Lo afferma lo stessoin un'intervista a '60 minutes' di Cbs.risponde con un secco "no" a chi gli chiedeva se a suo avvisolo potesse licenziare. Sui tassiun pò provocatoriamente dice: "Pazienza" vuol dire che la Fed non ha fretta di rivedere i tassi di interesse. I rischi per l'economia Usa vengono dal rallentamento dell'economia globale,dall'Europa e dalla Brexit, ha aggiunto.(Di lunedì 11 marzo 2019)

