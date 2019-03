Federer e Nadal | ' Su Kermode | Djokovic non ha voluto ascoltarci'

Atp Indian Wells - avanzano senza problemi Nadal e Federer : Dopo Novak Djokovic, esordio con vittoria anche per Roger Federer e Rafa Nadal al 'BNP Paribas Open', cemento, montepremi di 8.359.455 dollari,, in corso di svolgimento a Indian Wells, in California. ...

ATP Indian Wells - secondo turno : avanti Roger Federer e Rafa Nadal : Si è concluso questa mattina il secondo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells. Accedono ai sedicesimi di finale lo svizzero Roger Federer, numero 4 ATP, e lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del mondo. L'elvetico ha avuto la meglio sul tedesco Peter Gojowczyk, numero 85 mondiale con il punteggio di 6-1 7-5, mentre l'iberico ha superato con un netto 6-1 6-1 l'americano Jared Donaldson, 192 ATP. Facile vittoria per il croato Marin Cilic, ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di domenica 10 marzo. Federer e Nadal sul velluto - Nishikori la spunta al terzo set : Si sono tenuti domenica 10 marzo nel deserto californiano di Indian Wells (Stati Uniti) gli incontri della parte bassa del tabellone maschile, validi per il secondo turno del Masters 1000 in terra americana. C’era attesa per gli esordi dello svizzero Roger Federer e dello spagnolo Rafael Nadal e l’esito ha sorriso ai due campioni. Il rossocrociato, reduce dalla vittoria nell’ATP di Dubai che lo ha portato a quota 100 titoli in ...

ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 - sorteggiato il tabellone. Federer nel lato di Nadal - abbastanza sfortunati gli italiani. Possibile terzo turno Djokovic-Kyrgios : Masters 1000, si ricomincia. Il mese di marzo, come ormai da tradizione, è interamente occupato da due tornei di durata anomala, una settimana e mezza: Indian Wells e Miami, i primi due grandi appuntamenti dell’anno dopo gli Australian Open di gennaio. Questa notte è stato sorteggiato il tabellone maschile di Indian Wells. La sorte non è stata realmente benevola con nessuno dei big: Novak Djokovic, numero uno del mondo, potrebbe vedersela ...

Tennis - Seppi fuori ad Acapulco - Nadal ok. Oggi Federer a Dubai : Andreas Seppi è uscito di scena ad Acapulco , Mes, 1.780.060 dollari, cemento, . L'altoatesino numero 49 del ranking mondiale, al primo turno è stato sconfitto per 6-3 7-5 dall'australiano Nick ...

Agassi : 'Non avrei mai potuto battere Federer - Nadal e Djokovic' : Agassi ha poi aggiunto: 'Il mio più grande errore come tennista è stato quello di pensare che la felicità si sarebbe esaurita una volta raggiunto il numero 1 del mondo. È accaduto esattamente il ...

Rublev : 'Vorrei giocare come Federer - Nadal e Djokovic - ma sono lontano' : In un'intervista concessa a R-Sport , il 21enne Andrey Rublev ha dichiarato di ambire a grandi risultati nei prossimi anni. Il russo aveva iniziato alla grande la scorsa stagione, raggiungendo la finale del Qatar Open di Doha, ma ...

La provocazione di Agassi : “Federer GOAT? I numeri non dicono tutto. Nadal e Djokovic sono…” : Andre Agassi interviene a gamba tesa sulla questione GOAT: l’ex tennista ritiene che Federer non possa essere considerato, tramite dati universalmente condivisibili, il miglior giocatore di sempre La questione GOAT, chi sia il migliore di sempre, è un argomento di discussione che nella maggior parte dei casi, in tutti gli sport, porta solo a grandi discussioni per le quali non si trova mai una soluzione unanime che accontenti tutti. Spesso ...

Zio Toni : 'Murray è stato l'unico a insidiare Federer - Nadal e Djokovic' : Stranamente, prima di dover affrontare tutti questi problemi, ha vissuto il suo anno migliore diventando numero 1 del mondo. Se può recuperare, sarebbe fantastico. Non è semplice perché i problemi ...

Sluiter : 'Murray è più trasparente di Federer - Nadal e Djokovic' : L'ex numero 46 del mondo e attuale coach di Kiki Bertens , vale a dire Ramon Sluiter , ha voluto commentare il ritiro di Andy Murray dal tennis. Sluiter ha elogiato soprattutto l'umanità del tre volte campione Slam, ...

Djokovic-Federer-Nadal - mai nessuno come loro. Così tre tennisti hanno spazzato via generazioni di campioni : La migliore epoca tennistica di tutti i tempi. Sostenuta da molti in passato, questa investitura trova nell’Australian Open 2019 la sua ufficialità. Il settimo titolo a Melbourne di Novak Djokovic (record assoluto davanti a Roy Emerson e Roger Federer, fermi a quota sei titoli), arrivato al termine di una partita dominata contro Rafael Nadal per 6-3 6-2 6-3, equivale infatti al 15esimo trionfo del Grande Slam e al terzo posto solitario del ...

Tennis : Novak Djokovic è il migliore di tutti i tempi? Completezza di gioco e in vantaggio negli scontri diretti con Nadal e Federer : Gli echi della straordinaria prestazione nella finale degli Australian Open 2019 di Tennis contro Rafael Nadal (n.2 del mondo) si possono ancora avvertire distintamente. Il serbo Novak Djokovic ha scritto la storia a Melbourne, conquistando il suo 15° Slam in carriera e soprattutto stabilendo un record: l’unico giocatore a trionfare in Australia in sette occasioni, superando lo svizzero Roger Federer e l’australiano Roy ...