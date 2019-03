Fca, nuovo contratto: +2% retribuzioni

di lavoro per i 66mila dipendenti di Fca (Fiat-Chrysler Automobiles) che prevede un aumento dellecontrattuali del 2% annuo e un rafforzamento del bonus annuale legato a obiettivi di produttività ed efficienza. Lo rende noto l'azienda. Oltre all'aspetto retributivo,3 i principali cardini: il sistema di Welfare aziendale; completamento del sistema partecipativo; la definizione della riforma dell'inquadramento introdotta in via sperimentale nel precedente rinnovo contrattuale.(Di lunedì 11 marzo 2019)

