Fca | firmato rinnovo contratto per 87mila lavoratori Aumento medio di 144 euro Gorlier

motori.ilmessaggero

(Di lunedì 11 marzo 2019) Anche per questo l'accordo è una buona notizia non solo per i circa 90.000 dipendenti a cui si applica, ma per l'intero mondo del lavoro'.

Agenzia_Ansa : #Fca firmato il rinnovo del contratto per 87mila dipendenti. Dopo 4 mesi di trattativa. Retribuzioni +2% annuo #ANSA - TgLa7 : #Fca: firmato rinnovo del #contratto per 87.000 lavoratori - ANSA_motori : #Fca: firmato il rinnovo del contratto dopo 4 mesi, retribuzioni +2% annuo #ANSA -