Fca | firmato rinnovo contratto di 87mila lavoratori Fiom fuori da tavolo | ‘Vittoria di

(Di lunedì 11 marzo 2019) È stato raggiunto l’accordo per ildelspecifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hannoFim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat. Il, relativo al periodo 2019-2022, interessa. Mentre i sindacati che hanno siglato l’intesa parlano di unche “sfida la crisi, guarda con fiducia al futuro e riconosce aumenti salariali rilevanti“, come ha dichiarato Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, dall’altra parte c’è ladaldi confronto per unche le tute blu della Cgil non hanno mai riconosciuto: “La firma è una vittoria per l’azienda che per altri quattro anni potrà continuare a raggiungere gli obiettivi di efficienza, aumentare gli utili e la redditività, riducendo i costi. E i ‘sindacati firmatari’ continueranno ad essere garanti ...

Agenzia_Ansa : #Fca firmato il rinnovo del contratto per 87mila dipendenti. Dopo 4 mesi di trattativa. Retribuzioni +2% annuo #ANSA - TgLa7 : #Fca: firmato rinnovo del #contratto per 87.000 lavoratori - fabrizi38389148 : È bello vedere i lavoratori degli altri compagni rinnovare, noi sanità Aris e Aiop sono 12 anni che aspettiamo.. -