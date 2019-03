Fca | accordo su rinnovo contratto | aumento salariale del 2% annuo

Fca - accordo azienda-sindacati : firmato il rinnovo del contratto fino al 2022 : MILANO - È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat. Il ...

Sevel - accordo Fca-Psa fino al 2023 : Con tanti fronti aperti fra Italia e Francia c'è almeno una collaborazione che funziona e continuerà a funzionare: Fca Italy e Groupe Psa hanno firmato un accordo per prolungare fino al 2023 la ...

Fca - prolungato al 2023 l'accordo con Psa in Abruzzo. In arrivo nuove assunzioni : Fca e Psa prolungano fino al 2023 la collaborazione industriale nello stabilimento di Atessa, in val di Sangro. Nel comunicato che annuncia la prosecuzione della collaborazione si lascia intendere che ...

Gruppo Fca - Rinnovato l'accordo con PSA per i veicoli commerciali : I gruppi FCA e PSA hanno firmato un accordo per prolungare fino al 2023 la collaborazione nella produzione di veicoli commerciali leggeri nello stabilimento Sevel di Atessa, in provincia di Chieti. La joint venture, in essere da quasi 40 anni e in scadenza nel 2020, prevede inoltre il coinvolgimento dei marchi Opel e Vauxhall oltre alla Fiat, alla Citroën e alla Peugeot.Aumenterà capacità produttiva. Il rinnovo della partnership ...

Fca - accordo in Usa sul diesel : paga 800 milioni di dollari. Titolo sale in Borsa : NEW YORK - Fca prova a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle negli Stati Uniti il caso del diesel. La casa automobilistica ha raggiunto un accordo per risolvere i contenziosi sulle emissioni:...

Fca raggiunge un accordo definitivo sulle emissioni diesel negli Usa : New York - Fca ha risolto 'consensualmente' i contenziosi in materia di emissioni diesel negli Stati Uniti. Lo afferma Fca in una nota. 'Il costo complessivo stimato degli accordi è di 800 milioni di ...

Fca - accordo su diesel in Usa : Fca ha chiuso "consensualmente contenziosi in materia di emissioni" dei motori diesel, sollevati negli Stati Uniti, raggiungendo intese con le autorità federali e statali e in una class action privata ...

Fca raggiunge un accordo definitivo sulle emissioni diesel negli Usa : Fca ha risolto 'consensualmente' i contenziosi in materia di emissioni diesel negli Stati Uniti. Lo afferma Fca in una nota. 'Il costo complessivo stimato degli accordi è di 800 milioni di dollari, in ...

Usa - accordo su emissioni diesel : Fca pagherà 800 milioni di dollari : Oltre a 311 milioni di sanzione, la cifra complessiva include anche i 280 milioni che serviranno per patteggiare con i proprietari delle auto nel mirino delle indagini delle autorità americane, circa ...

Fca - raggiunto accordo definitivo su emissioni diesel Usa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fca - trovato accordo per chiudere caso su emissioni diesel in USA : FCA US controllata di Fiat Chrysler Automobiles ha raggiunto accordi definitivi con U.S. Environmental Protection Agency, EPA,, U.S. Department of Justice, DOJ,, California Air Resources Board, CARB,, ...

Fca - accordo in Usa sul Diesel Sanzione da 800 milioni di dollari : Fca pagherà una Sanzione civile da 305 milioni di dollari nell'ambito dell'accordo con il Dipartimento di Giustizia per le emissioni Diesel. È quanto si legge nell'intesa depositata dalle autorità ...

Fca - probabile accordo in Usa su emissioni diesel. Per Gruppo sanzione di 650 mln dollari : NEW YORK - Fca pagherà complessivamente oltre 650 milioni di dollari per risolvere le dispute negli Stati Uniti sulle emissioni diesel. Secondo indiscrezioni riportate dai media Usa,...

Sulle emissioni diesel raggiunto l'accordo tra Fca e governo Usa : E' in dirittura d'arrivo l'accordo fra la Fiat Chrysler e il governo americano, per risolvere la questione legata alle auto diesel accusate di violare i limiti di inquinamento attraverso un software. ...