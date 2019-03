F1 | novità in cabina di commento! Ralf Schumacher seguirà la nuova stagione ai microfoni

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) Ladi Formula 1 è ormai alle porte e anche le diverse emittenti televisive stanno cominciando a scaldare i motori, contendendosi esperti e opinionisti di livello internazionale. Sky Germania ha messo a segno un colpo di primo piano aggiudicandosi in qualità di commentatore l’ex pilota tedesco. All’agenzia di stampa DPA il più giovane fratello del sette volte campione del mondo Michaelsi è detto entusiasta di cominciare questaavventura: «La Formula 1 è sempre interessante, non ho lasciato il tema da parte, questa è stata una decisione facile per me».Nella sua carriera in pistaha corso 180 GP di Formula 1 conquistando sei vittorie e militando nelle scuderie Jordan (1997-1998), Williams (1999-2004) e Toyota (2005-2007). Ritiratosi al termine dell’esperienza con la formazione nipponica, l’ex pilota ...

OA_Sport : #F1, Ralf #Schumacher commenterà la nuova stagione ai microfoni di Sky Germania! -