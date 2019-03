F1 | Horner senza peli sulla lingua | “non accetterei uno scambio tra Verstappen e Hamilton”

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il team principal della Red Bull si tiene stretto il pilota olandese, rivelando che non accetterebbe unocon Hamilton Nessuno, Chrissi tiene stretto Maxe non lo scambierebbe nemmeno con Lewis Hamilton. Parole forti, che sottolineano il legame del team principal della Red Bull con l’olandese, ormai considerato come il pilota designato a riportare il team di Milton Keynes sul tetto del mondo.Photo4 / LaPresseIntervistato dal Daily Mail,ha spiegato i motivi per i quali non si priverebbe mai e poi mai di: “Max è il futuro, ha 21 anni ed è in continua crescita. Siache Hamilton sono due piloti fenomenali, Lewis è tra i migliori di tutti i tempi, Max ha vinto delle gare ma deve ancora competere per il campionato. A livello di guida, però,può già gareggiare ruota a ruota con Hamilton. ...