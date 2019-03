F1 | GP d' Australia | tutto sulla prima gara del Mondiale 2019 a Melbourne

Il meteo estremo infrange record in tutto il mondo : dal Gennaio più caldo di sempre in Australia alle temperature polari degli USA passando per il Regno Unito : Città americane più fredde dell’Artico, l’inferno in Australia, neve su tutto il Regno Unito. È appena passato un mese del 2019 e i meteorologici stanno già parlando di modelli meteorologici estremi che hanno paralizzato città sparse in tutto il globo. Negli Stati Uniti, nel corso di questa settimana circa 200 milioni di americani hanno subito gli effetti di un’ondata di gelo senza precedenti che ha portato le temperature a -49°C e provocato ...

Fino in Australia a bordo di un camion militare riadattato a "casa mobile" : una famiglia austriaca vende tutto e inizia a girare il mondo : La scelta di vendere l'unica casa di proprietà di Leander e Maria, acquistare un vecchio Mercedes Benz LA911B, riadattarlo ad abitazione e girare il mondo a bordo di questa stramba casa su quattro ...

Australian Open – Djokovic esilarante in conferenza stampa : il siparietto col giornalista italiano è tutto da ridere [VIDEO] : Novak Djokovic esilarante nella conferenza stampa post vittoria agli Australian Open: la reazione del tennista serbo è davvero divertente Novak Djokovic ha trionfato questa mattina agli Australian Open: il tennista serbo numero 1 al mondo ha letteralmente asfaltato il suo avversario, Rafa Nadal, col risultato di 6-3, 6-2, 6-3 in appena due ore e 4 minuti di gioco. Una vittoria che ha messo di buon umore il tennista serbo, che in conferenza ...

Australian Open 2019 - finale/ Diretta Djokovic Nadal : tutto pronto! Info tv e streaming - tennis maschile - : Diretta Australian Open 2019, streaming video e tv: Novak Djokovic e Rafa Nadal si affrontano nella finale maschile, ennesimo capitolo della sfida.

LIVE Kvitova-Osaka - Finale Australian Open 2019 in DIRETTA : 6-7 7-5 2-4 - si decide tutto nel terzo set : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale femminile degli Australian Open 2019. Si affrontano Petra Kvitova e Naomi Osaka, in uno scontro che vale anche la conquista della prima posizione nel ranking WTA a partire da lunedì. La ceca è alla sua terza Finale Slam in carriera; ha vinto le due precedenti, a Wimbledon, nel 2011 contro Maria Sharapova (Russia) e nel 2014 contro Eugenie Bouchard (Canada). Nel corso del torneo non ha ...

Australian Open 2019 - Rafael Nadal : “Tutto praticamente perfetto nel torneo per me” : Un Rafael Nadal in formato davvero super quello che stiamo vedendo in questi giorni nel primo Slam della stagione: gli Australian Open. Lo spagnolo non ha perso neanche un set fino ad ora e si è sbarazzato con un nettissimo 6-2 6-4 6-0 in semifinale del giovane Stefanos Tsitsipas. Raggiunto l’ultimo atto, dove attenderà il vincitore dell’altra semifinale tra Pouille e Djokovic, l’iberico va a caccia del secondo successo in ...

Australia : caldo eccezionale in tutto il Paese - record clamoroso di notte con +35.9°C : Se l'Italia si appresta a vivere un'importante fase invernale con neve a bassa quota, dall'altro lato del mondo la situazione è esattamente opposta : stiamo parlando dell'Australia, dove stiamo...

Australian Open 2019 - Thomas Fabbiano : “Questi sono i tornei per il quali giochi e ti impegni tutto l’anno” : Thomas Fabbiano non ce la fa: troppo forte per l’azzurro il bulgaro Grigor Dimitrov, che nel terzo turno degli Australian Open si impone per 7-6 (5) 6-4 6-4 in un match in cui comunque il tennista italiano ha venduto cara la pelle prima di cedere al più quotato avversario. A fine gara Fabbiano ha scherzato, nonostante la sconfitta, parlando al sito federale, mettendo a confronto gli ultimi due match disputati, soprattutto nel fondamentale ...