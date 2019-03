F1 | arrivata anche l’ufficialità | un punto mondiale al pilota che farà segnare il giro

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) E’ arrivato il via liberadi Strategy Group e F1 Commission, ufficiale dunque l’assegnazione deliridato alche stamperà ilpiù veloce in gara classificandosi tra i primi dieci Mancava solo l’ufficialità, adesso èquella: ilcheilpiù veloce in gara e si classificherà tra i primi dieci riceverà uniridato. Dopo la decisione del Consigliodella FIA,Strategy Group e F1 Commission hanno espresso parere positivo, rendendo dunque ufficiale l’introduzione della nuova norma già a partire dal Gp d’Australia.Ilvarrà sia per la classifica piloti che per quella Costruttori, spingendo dunque tutti i team a definire strategie differenti per quanto riguarda i finali di gara. Saranno così 21 i punti in più in palio, considerando aple 21 gare in calendario, un ...

LauraPausini : Nella nostra famiglia è arrivata LILA. Lila Carta è nata a Solarolo, il paese dove ho vissuto fino ai miei 18 anni… - Nadiagdrway : @guzmangdrway In realtà li adoro ma non me li facevano tenere, sai la questione del negozio con la mercanzia *dico… - silv9907 : RT @salpaladino: È arrivata anche la benedizione di Cuadrado -