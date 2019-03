Ex calciatore trovato morto nel letto | aveva solo 38 anni NOME e DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Altra brutta notizia par il mondo del calcio, nelle ultime ore èun ex, è statonel. Si tratta di Alessandro Salentino,38ed ènel sonno, probabilmente senza nemmeno accorgersi di nulla. E’ stato riqualche ora dopo dai familiari, non vedendolo alzarsi si sono subito allarmati. Entrati nella sua stanza hanno capito subito la gravità della situazione, inutile l’immediato intervento del 118, Alessandro era già. L’episodio è avvenuto a Pastena, in provincia di Frosinone nel Lazio e tutti nel quartiere sono rimasti sconvolti. E’ stato anche capitano della Longobarda.L'articolo Exnel38CalcioWeb.

