Evento Apple del 25 marzo | ora è ufficiale

Apple ha annunciato che terrà un Evento speciale il 25 marzo : Apple ha annunciato che terrà un evento speciale il 25 marzo allo Steve Jobs Theater di Cupertino, in California. L’ evento è stato annunciato oggi, ma come di consueto Apple non ha detto niente di più. Da tempo, tuttavia, i giornalisti americani

Apple : in arrivo la 'Netflix delle news'. L' Evento il 25 marzo : Nuove indiscrezioni sulle novità che verranno presentate allo Steve Jobs Theatre di Cupertino: un abbonamento mensile per le notizie dalle principali testate Usa

Voce : 25 marzo Evento Apple ma senza iPad 2019 e iPad mini 5 - : Le nuove AirPods invece non dovrebbero arrivare che in autunno Non resta che attendere per vedere chi ha ragione, il mondo dei siti specialisti o Buzzfeed .