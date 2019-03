blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)E chi se lo aspettava il ritorno di! Il mitico conduttore di Giochi senza frontiere e de La Bustarella, da qualche anno ritiratosi sulle colline piemontesi ad allevare polli, dal 18tornerà alla guida di un programma televisivo: si intitolae andrà in onda ogni mattina, dalle 6.30 alle 9.30, suTv (già Tele, ai canali 89 e 691 del digitale)."L'emozione della diretta per chi fa il mio mestiere è impagabile. Una sorta di droga. Andremo in onda dal lunedì al venerdì, con un meglio della settimana montato per il sabato. Non ci saranno giochi ma attualità, ospiti, giovani reporter che si muovono sul territorio e molta interazione con il pubblico", ha dichiarato il conduttore 72enne al sito francobagnasco.com. Nel promo ufficiale della trasmissione aggiunge: "Tornerò a chiacchierare con voi con un programma informativo e di ...

SerieTvserie : Ettore Andenna torna in tv: Buongiorno! dal 18 marzo su Milano Pavia TV - tvblogit : Ettore Andenna torna in tv: Buongiorno! dal 18 marzo su Milano Pavia TV - Varych4 : Ettore Andenna torna in tv: Buongiorno! dal 18 marzo su Milano Pavia TV -