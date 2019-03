Ethiopian | bandiere a mezz' asta a Palermo per l' assessore Tusa

Disastro aereo Ethiopian Airlines : bandiere a mezz’asta alla Farnesina in omaggio alle vittime : alla Farnesina oggi bandiere a mezz’asta, in omaggio alle vittime dell’incidente aereo verificatosi in Etiopia, in cui hanno perso la vita 157 persone, tra cui 8 italiani. “Quale omaggio alle vittime del Disastro aereo in Etiopia che collaboravano con i programmi per l’Africa del MaecI, su disposizione del Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, le bandiere del Palazzo della Farnesina sono oggi a ...