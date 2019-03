Ethiopian Airlines | il racconto del passeggero che si è salvato

blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)Sembra la trama di un film, invece è tutto vero e Antonis Mavropoulos è vivo per raccontarlo. La sua è stata una disavventura che si è trasformata in quello che lui stesso ha definito "il mio giorno fortunato". Ieri, infatti, 10 marzo 2019, sul Boeing 737 Max dell'che è precipitato sue minuti dopo il decollo, ci sarebbe dovuto essere anche lui, era il 158°in lista, ma per due minuti di ritardo non è riuscito a salire ed è stata la sua fortuna., recuperate le scatole nere Le due scatole nere dell'aereo precipitato in Etiopia poco dopo il decollo da Addis Abeba sono state rinvenute. Ancora in corso le operazioni di recupero dei corpi.Condividendo la foto del biglietto, Antonis Mavropoulos ha raccontato di essersi innervosito moltissimo per aver perso il volo. Non lo ...

luigidimaio : Il mio profondo dolore per la tragedia dell’aereo dell'Ethiopian Airlines, in cui hanno perso la vita anche 8 nostr… - GiuseppeConteIT : Oggi è un giorno di dolore. Nell’aereo della Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo da Addis Abeba vi erano… - DaniloToninelli : Sgomento e tristezza dopo il disastro aereo della Ethiopian Airlines. Cordoglio per tutte le vittime e particolare… -