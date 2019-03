Disastro aereo Ethiopian airlines - il figlio di Sebastiano Tusa : “Mio padre era la persona più forte che io abbia mai conosciuto” : “Mio padre, e sono in tanti a dirlo, era la persona più forte che io abbia mai conosciuto nella mia vita, la persona più determinata e convinta di quello che faceva“: lo ha dichiarato Andrea Tusa, figlio di Sebastiano Tusa, archeologo di fama mondiale morto ieri nel Disastro aereo in Etiopia. Andrea, parlando con i giornalisti, ha ricordato il padre come un uomo “che aveva un amore infinito per quello che faceva e per sua ...

Ethiopian airlines - Alberto Angela piange la morte dell'amico Sebastiano Tusa : "Una tragedia" : La scomparsa dell'archeologo Sebastiano Tusa per Alberto Angela è anche la perdita di un amico. Lo studioso è morto nel disastro aereo della Ethiopian airlines assieme ad altri sette italiani a bordo, 157 in tutto le vittime. Nei suoi vari vari, Angela ha raccontato a Repubblica di aver incrociato l

Aereo caduto - Ethiopian airlines blocca tutti i Boeing 737 Max : Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max, cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti. A renderlo noto la compagnia aerea...

Disastro Ethiopian airlines - tempesta su Boeing - la compagnia aerea : 'no a ritiro flotta' : tempesta mediatica sull'azienda statunitense Boeing dopo il terribile incidente aereo nella mattinata di ieri, nel quale hanno perso la vita 157 persone tra membri dell'equipaggio e passeggeri, tra i quali anche 8 italiani. Si tratta del secondo Disastro aereo in cinque mesi che vede coinvolto lo stesso modello del velivolo, un Boeing 737 Max 8, la versione più recente della serie. L'azienda si è messa subito a completa disposizione degli ...

Ethiopian airlines - la Cina blocca i Boeing 737 dopo il disastro aereo : il sospetto sul difetto : Etiopia e Cina hanno deciso di lasciare a terra la loro flotta di Boeing 737 MAX in attesa dell'esito dell'inchiesta sulle cause della tragedia aerea di ieri, quando un aereo di questo tipo è precipitato poco dopo il decollo da Addis Abeba provocando la morte di tutte le 157 persone che si trovavano

Disastro aereo Ethiopian airlines : addio a Sebastiano Tusa - “perso un importante punto di riferimento” : “La Sicilia e le Istituzioni regionali perdono un importante punto di riferimento nell’azione di responsabilità e competenza del governo del territorio“: i vertici di Cna Sicilia esprimono vicinanza e cordoglio per la drammatica morte dell’Assessore ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa, che si trovata a bordo dell’aereo Ethiopian Airlines precipitato ieri. “Un uomo di grande cultura, un archeologo illuminato e ...

Due incidenti in 6 mesi : Cina ed Ethiopian airlines bloccano tutti gli aerei Boeing 737 Max 8 : La Cina ha deciso di bloccare gli aerei Boeing 737 Max 8 , il modello precipitato due volte in 6 mesi: la prima o ottobre in Indonesia , 189 morti, tra cui un italiano; la seconda ieri 10 marzo in ...

Le otto vittime italiane del disastro dell'Ethiopian Airlines : Il mondo delle ong piange almeno quattro vittime, tra cui Paolo Dieci , leader nei fatti riconosciuto, presidente di Link 2007, associazione di coordinamento consortile che raggruppa alcune tra le ...

Disastro aereo Ethiopian airlines : Joana e Djordje - dal lavoro a Roma allo schianto in Etiopia : Non erano italiani come gli otto connazionali morti nel Disastro dell’Ethiopian Airlines, ma in Italia vivevano e lavoravano come loro. Tra le vittime dello schianto di Addis Abeba, a quanto apprende l’Adnkronos ci sono anche Joana Toole e Djordje Vdovic. Lei, una giovane donna inglese che venerdì scorso ha festeggiato il suo compleanno a Roma dove viveva dall’agosto scorso, lavorava alla Fao nel settore Pesca, e il suo viaggio ...

Ethiopian airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max : Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max, cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti. A renderlo noto la compagnia aerea in un tweet. "A seguito del tragico incidente del 10 marzo - si legge - Ethiopian Airlines ha deciso di tenere a terra tutti i Boeing 737 Max. Non si conoscono ancora le cause della sciagura - prosegue la nota - e la decisione è presa in via ...