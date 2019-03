Emergenza vento | scuole chiuse martedì 12

Maltempo - Emergenza vento : caos treni e ancora disagi per alberi caduti : Anche oggi è proseguita l’emergenza Maltempo al centro/sud, nonostante un calo dei venti polari che sabato hanno provocato danni e vittime. Le situazioni più critiche hanno riguardato il trasporto ferroviario: in Calabria un incendio vicino ai binari a Paola, nel Cosentino, ha mandato in tilt la circolazione dalla Sicilia, con ripercussioni fino a Milano e ritardi che hanno superato le 12 ore. disagi anche in Sicilia, dove nella notte è ...