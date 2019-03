efficienza energetica e sostenibilità premiati quattro comuni umbri

efficienza energetica : Certosa di Pavia Comune green : Samso spa, Energy Service Company (Esco) realizzerà il piano di efficientamento energetico nel Comune di Certosa di Pavia. L’azienda si è aggiudicata il bando di 1,8 milioni di euro per la riqualificazione energetica di diversi edifici comunali: il Municipio, la sede della direzione e segreteria didattica, il nido d’infanzia, la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo livello, oltre agli ambulatori medici. L’intervento verrà effettuato ...

efficienza energetica - Certosa di Pavia Comune green : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Samso spa, Energy Service Company (Esco) realizzerà il piano di efficientamento energetico nel Comune di Certosa di Pavia. L’azienda si è aggiudicata il bando di 1,8 milioni di euro per la riqualificazione energetica di diversi edifici comunali: il Municipio, la sede della

efficienza energetica - Certosa di Pavia Comune green : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Samso spa, Energy Service Company (Esco) realizzerà il piano di efficientamento energetico nel Comune di Certosa di Pavia. L’azienda si è aggiudicata il bando di 1,8 milioni di euro per la riqualificazione energetica di diversi edifici comunali: il Municipio, la sede della

Green Ncap - EuroNcap crea i test sull'efficienza energetica delle auto : Non solo sicurezza : sempre più sensibile alle criticità che ruotano intorno al mondo del trasporto, EuroNcap ha deciso di dedicare qualche attenzione in più anche all'ambiente, affiancando ai suoi ormai noti crash test anche nuove prove basate sulla percentuale 'Green' ottenuta ...

efficienza energetica - CDP e Snam insieme per promuovere iniziative in Italia : Cassa depositi e prestiti, CDP, e Snam hanno sottoscritto un accordo preliminare finalizzato a promuovere iniziative di Efficienza energetica e sostenibilità in Italia, in particolare sul patrimonio ...

Snam e Cdp per l'efficienza energetica : ... Fabrizio Palermo: 'L'accordo sottoscritto rappresenta un passo importante nello sviluppo di una nuova operatività di Cdp a sostegno della transizione energetica e dell'economia circolare'. 'L'...

efficienza energetica - linee guida Enea per diagnosi energetiche edifici pubblici : Enea ha messo a punto le linee guida per le diagnosi energetiche negli edifici pubblici, in particolare di scuole e uffici. Duplice l'obiettivo : facilitarne l'esecuzione e organizzare i risultati in ...

efficienza energetica : linee guida per le diagnosi energetiche negli edifici pubblici : L’ENEA ha messo a punto le linee guida per le diagnosi energetiche negli edifici pubblici, con particolare riguardo a scuole e uffici. Duplice l’obiettivo: facilitarne l’esecuzione e organizzare i risultati in banche dati utili per eventuali confronti tra i fabbisogni energetici degli edifici esistenti e quelli di riferimento per la stessa destinazione d’uso. Il documento è stato realizzato nell’ambito del progetto ENEA “Energia e Sostenibilità ...

Appuntamento con l’efficienza energetica : ritorna MCE in the citty a Milano dal 18 al 24 Marzo 2019 : MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la biennale leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili annuncia la seconda edizione di MCE IN THE CITY, l’evento dedicato al tema del comfort abitativo, alla riduzione dello spreco e al rispetto dell’ambiente, che si svolgerà dal 18 al 24 Marzo 2019 a Milano, nell’ambito della Settimana delle Energie Sostenibili, organizzata dal Comune di ...

efficienza energetica - imprese chiedono di stabilizzare incentivi : Bolzano, askanews, - L'Italia, soprattutto nelle grandi città, ha un patrimonio edilizio costruito in gran parte nel Dopoguerra con materiali oggi obsoleti, che per l'80% avrebbe bisogno di ...

Villa Cloart - ecco la prima casa in acciaio che monitora i terremoti : è ultra avveniristica con una super efficienza energetica [FOTO e DETTAGLI] : 1/18 ...

Arte - Magnifico -Fai- : con Edison per modello virtuoso di efficienza energetica : Aumentare la sostenibilità energetica e ambientale del patrimonio storico e artistico del Fai. Edison e il Fondo Ambiente Italiano siglano un nuovo accordo 22 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su ...

A Klimahouse l'efficienza energetica al servizio del benessere domestico : ... Fra i protagonisti attesi al Congresso, che affianca i lavori della fiera, spiccano invece il 24 gennaio il fondatore di Turntoo e Rau Architects , due delle prime aziende dedicate all'economia ...

Mise : presentato Fondo Nazionale per l'efficienza Energetica : Si è svolto in data 15 Gennaio la presentazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica , Fondo finalizzato a mobilitare maggiori risorse private per la realizzazione di interventi di ...