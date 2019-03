Eccellenza e Promozione campane | stabilita la contemporaneità delle ultime 4 giornate

corrieredellosport

(Di lunedì 11 marzo 2019) NAPOLI - La FIGC Campania ha stabilito che lequattro gare dei campionati dicampana saranno disputate in. Questo il comunicato ufficiale con il ...

medianews24live : Gare allo stesso giorno e alla stessa ora - redazionetcp : Il punto - Promozione/B: l'Ugento 'vede' l'Eccellenza, ma la Deghi non molla - BernardGuillot2 : RT @giornaledellArt: Nonostante qualche eccellenza, i visitatori non crescono. Le cause? Promozione assente, collegamenti scarsi, prezzi no… -