Dopo Amici | Carmen Ferreri racconta la sua crescita con Più forti del ricordo | “Sono

Andreas Muller e Veronica Peparini non si nascondono più. Il sentimento che li lega è autentico e compaiono spesso insieme in dolci foto su Instagram. Non ci sono dunque più dubbi su questa coppia, seguitissima sui social network: si cerca

Accusa un malore Dopo un allenamento di calcio : 14enne si accascia a terra e muore di fronte allo sgomento degli amici : Un giovanissimo, aveva solo 14 anni, è morto questa notte in ospedale dopo un problema, forse di natura cardiaca, dopo gli allenamenti con la squadra di calcio degli allievi di Voltana, nel Ravennate. A confermare il decesso, secondo quanto si legge sul Resto del Carlino, è stato un dirigente societario che, assieme ai genitori del giovanissimo calciatore, si è recato in ospedale a Lug, dove il giovane era stato trasportato. Ieri sera il ...

Ex ballerino di Amici con la sclerosi multipla balla per una bimba in coma. Poco Dopo lei si sveglia : Elisabetta, affetta da una cardiopatia congenita, era in coma ad Ancona dopo l'ultimo delicato intervento al cuore. Ivan Cottini, modello e ballerino malato di sclerosi multipla, è andato in ospedale per regalare un sorriso alla sua mamma, Serena, una insegnante di danza. Hanno ballato insieme e la sera stessa la bambina è uscita dal coma.Continua a leggere

Lutto a Reggio Emilia - malore Dopo una partita di basket con gli amici : Alex muore a 19 anni : Alex Mornini è morto a 19 anni per un improvviso malore lasciando nel Lutto tutta Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Aveva giocato a basket con gli amici ma quando è tornato a casa è svenuto e non ha mai ripreso i sensi. A scoprirlo esanime nella sua cameretta la madre, che ha allertato i soccorsi.Continua a leggere

Social in camicia nera - il Dopolavoro dei razzisti : Left è riuscito a entrare in questo mondo segreto, e quello che abbiamo scoperto lascia senza fiato. A cominciare dalla valanga di gruppi chiusi. C'è chi rivaluta la storia del fascismo, come il ...

Alberto Urso ammesso al Serale di Amici di Maria De Filippi Alberto Urso ha guadagnato l'ammissione al Serale di Amici di Maria De Filippi dopo settimane e settimane di esibizioni. Si è trattato di un traguardo meritatissimo perché il ragazzo è riuscito a farcela con le sue sole forze e senza mai chiedere il punto

Amici - tutti contro Mowgly - Dopo la Celentano anche i compagni gli voltano le spalle : Non bastava Alessandra Celentano, adesso anche gli allievi della scuola di Amici 18 si sono messi contro Mowgly. Il ballerino in questi giorni ha il morale a terra non essendo ancora riuscito ad accedere al serale. Le insufficienze e i pareri negativi della maestra Celentano, infatti, glielo hanno i

I docenti di canto Rudy Zerbi e Alex Britti incontrano il concorrente Alessandro Casillo dopo la puntata speciale pomeridiana di sabato scorso. Ad Amici di Maria De Filippi, Casillo ha polemizzato sui voti di Rudy Zerbi, giudicati eccessivamente bassi. dopo le polemiche in puntata, il docente chiede di incontrarlo per esporre all'alunno la sua delusione: "Sono offeso per quello che tu hai detto in puntata sabato davanti a milioni di

Drupi Dopo la fiction su Mia Martini : ‘Ora tutti amici - all’epoca la schifavano’ : Giampiero Anelli, in arte Drupi, non ci sta e decide di dire la sua sull’ondata di affetto e vicinanza che molti esponenti della musica italiana hanno cavalcato in seguito alla messa in onda su Rai1 della fiction dedicata a Mia Martini. “C’è un limite all’ipocrisia dei brutti stronzi che vantano amicizie immaginarie. Ormai è pieno” spiega l’artista. LEGGI: Domenica In, Olivia Berté: “Con la maldicenza hanno ...

Drupi Dopo la fiction su Mia Martini : “C’è un limite all’ipocrisia dei brutti stronzi che vantano amicizie immaginarie. All’epoca tutti la schifavano” : “C’è un limite all’ipocrisia dei brutti stronzi che vantano amicizie immaginarie. Ormai è pieno”. Parole di Drupi che dice di non sopportare il codazzo di “amici” che dopo la messa in onda della fiction su Mia Martini si sono subito prodigati per manifestare affetto e vicinanza. Sono parole che il cantante affida alle pagine del settimanale Oggi: “Ora tutti la conoscevano, tutti le erano amici. E ...

Amici 18, Marco Alimenti si sfoga dopo le critiche sui social network Un lungo sfogo di Marco Alimenti dopo Amici è arrivato poco fa sul suo profilo Instagram. Il ballerino si è lasciato andare e ha scritto qualche pensiero che lo tormenta in queste ore. Qualcuno potrebbe pensare che Marco si sia riferito a Timor

Formigoni Dopo la prima notte in carcere a Bollate : "Famiglia e amici devono essere forti" : L'ex governatore, da ieri detenuto dopo la condanna definitiva per corruzione, ha incontrato gli operatori del carcere

Amici 18 - Marco Alimenti e la rosicata epocale Dopo l'addio alla classe : un fan gli fa saltare i nervi : Non è bastato far uscire Marco Alimenti dalla classe di Amici 18 per interrompere i gossip sul ballerino. Da parte sua continuano incessanti le frecciatine nei confronti di Timor Steffens, dimostrando di avere ancora un po' il dente avvelenato per le motivazioni con cui è stato eliminato. I professo

Sara Peluso perdona Collovati Dopo la frase sulle donne : "Mi ha chiesto scusa - amici come prima" : Sara Piccinini in Peluso rompe il silenzio. Domenica scorsa, durante l'ultima puntata di Quelli che il calcio, la giornalista (ed ex arbitro di calcio, nonché moglie del calciatore del Sassuolo Federico Peluso) è stata "bersagliata" da Fulvio Collovati con la discussa quanto ormai celebre frase sulle donne e la tattica calcistica ("Quando sento una donna parlare di tattica, mi si rivolta lo stomaco"). Un'affermazione che è costata all'ex ...