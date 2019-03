Donald Trump avverte Merkel | Se affidate il 5G a Huawei limiteremo lo scambio di

Donald Trump ringrazia il CEO di Apple chiamandolo 'Tim Apple'. Il video della gaffe - : Il presidente Usa sbaglia il nome del numero uno di Apple seduto al suo fianco durante un incontro alla Casa Bianca. La clip è diventata in poche ore virale scatenando ironie in Rete. LE IMMAGINI

La Commissione Giudiziaria della Camera degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su Donald Trump : La Commissione Giudiziaria della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza democratica, ha avviato un’inchiesta nei confronti del presidente Donald Trump per intralcio alla giustizia, corruzione e abuso di potere. Il presidente della Commissione, il democratico Jerry Nadler, ha

Donald Trump attacca la Federal Reserve : dollaro troppo forte : Il presidente Donald Trump torna a criticare il capo della Federal Reserve. Per il tycoon Jerome Powell attua una politica

Usa - commissione alla Camera avvia indagine su Trump : 'abuso di potere' - Donald : 'Perseguitato da corrotti' : La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti americana "ha avviato indagini per abuso di potere, corruzione e ostruzione della giustizia" nei confronti del presidente Donald Trump. Il ...

Usa - Meloni sul palco di Trump "La ricetta di Donald in Italia" : "Nel suo appassionato intervento alla Conservative political action conference, Donald Trump rivendica soprattutto i risultati economici: la sburocratizzazione, il taglio delle tasse, gli investimenti pubblici, la difesa delle imprese americane che hanno portato nel 2018 gli Stati Uniti a crescere del 2,9 per cento. Segui su affaritaliani.it

Perché Donald Trump non teme la testimonianza di Michael Cohen : A prima vista la testimonianza di Michael Cohen davanti al congresso ha tutto per diventare un momento spartiacque della storia politica statunitense. Ma non è così semplice. Leggi

Donald Trump ordinò di concedere la più alta abilitazione per trattare informazioni riservate a suo genero Jared Kushner - dice il New York Times : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ordinò di concedere la più alta abilitazione per trattare informazioni riservate a suo genero Jared Kushner – marito di Ivanka Trump e stretto consigliere della Casa Bianca –, secondo quattro fonti consultate dal New

Giornate nere per Donald Trump - tra accuse di Cohen e fallito vertice con Kim Jong Un : Bollato come criminale da un vecchio amico a Washington, scaricato dal nuovo amico Kim Jong Un in Vietnam, Donald Trump è parso una figura solitaria durante la conferenza stampa che ha tenuto ad Hanoi prima del rientro in patria al termine del fallito vertice sul nucleare nordcoreano. Al presidente Usa è mancata la consueta verve all'incontro con i giornalisti che ha chiuso i due giorni di colloqui con Kim per convincerlo, invano, a rinunciare ...

Hanoi - disastro nella notte. Salta l'accordo tra Donald Trump e Kim Jong-un sul nucleare : Salta il patto sul nucleare tra Donald Trump e Kim Jong-un. L'ottimismo della sera di Hanoi si è volatilizzato nella notte, quando i due leader di Usa e Corea del Nord non hanno trovato alcun accordo sulla denuclearizzazione di Pyongyang. Ad annunciarlo, prima della conferenza stampa del solo Trump,

