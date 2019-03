Domenica In Anna Maria Barbera ho avuto un periodo difficile

Domenica In : ascolti in calo dopo l’intervista ad Anna Maria Barbera : ascolti Domenica In: Mara Venier in calo ma vince contro le soap di Canale 5 Ieri 10 marzo Mara Venier al timone di Domenica In ha fatto registrare ascolti in calo rispetto alla scorsa settimana. Come riportano i dati Auditel, il contenitore Domenicale del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo è stato seguito nella prima parte da 2.089.000 telespettatori, pari al 17,5% di share, e nella seconda parte da 2.335.000, pari al 15,7%. ...

Domenica In - intervista complicata per Anna Maria Barbera : 'Ho passato un periodo difficile' : A Domenica In, tra gli ospiti intervistati c'è stata Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata. L'attrice è apparsa molto strana e provata, al punto che non ha risposto a molte domande mettendo in grande difficoltà Mara Venier, che ha infatti faticato a portare a termine l'intervista. Sui social sono in molti a preoccuparsi per lo stato di salute di 'Sconsolata'. Maria Venier in difficoltà per Anna Maria Barbera Già al principio dell'intervista i ...

Domenica In - Anna Maria Barbera : “Ho affrontato un momento difficile” : Anna Maria Barbera a Domenica In si emoziona e fa una confessione a Mara Venier Conosciuta soprattutto per il personaggio di Sconsolata, Anna Maria Barbera è stata ospite nella puntata di oggi di Domenica In. La comica ha raccontato a Mara Venier un periodo molto difficile della sua vita che ha frenato anche la sua carriera. Un momento del quale la Barbera non ha voluto parlare più di tanto anche per rispetto della madre: “Penso che le ...

Pedofilia - condannato in Australia il cardinale Pell : ha abusato sessualmente di due ragazzi dopo la messa Domenicale : Il cardinale Australiano George Pell, uno dei consiglieri più vicini a papa Francesco, è stato giudicato colpevole di aver aggredito sessualmente due ragazzi componenti del coro. Il cardinale 77enne, che resta libero su cauzione in attesa della sentenza che potrebbe arrivare a metà marzo, rischia fino a 50 anni di carcere. È il religioso cattolico più anziano mai condannato per reati sessuali su minori. Una giuria Australiana ha riconosciuto ...

Domenica In - ascolti record per lo speciale Festival : oltre 4 - 7 milioni di spettatori. Picco con Anna Tatangelo : L’effetto Sanremo fa volare gli ascolti di Domenica In. Il salotto di Mara Venier raggiunge numeri che non si vedevano dal 2012. oltre 4 milioni e 700mila gli spettatori che hanno guardato lo speciale sul Festival. In tutto il 27,7% di share. Le defezioni dell’ultimo minuto, quelle cioè di Ultimo e di Loredana Berté, non hanno scalfito la trasmissione. Merito anche della presentatrice che è riuscita a portare avanti la diretta ...

Sanremo 2019 - Anna Tatangelo si sfoga a Domenica In : “Io trash? Ci sono pregiudizi contro di me” : Anna Tatangelo ospite a Domenica In, all’indomani della finale del Festival di Sanremo si è sfogata, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei giornalisti. La cantate ha prima spiegato perché si è emozionata alla fine della sua esibizione: “Mi sono commossa perché ricordo la prima volta che sono venuta a Sanremo e non c’entra niente il mio rapporto con Gigi d’Alessio”. Ma poi parte la polemica con un giornalista presente ...