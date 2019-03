Disponibile il nuovo esplosivo trailer di lancio di Sekiro | Shadows Die Twice

Disponibile un nuovo esplosivo trailer dedicato a Sekiro : Shadows Die Twice : Qualche ora fa Activision ha pubblicato un nuovo esplosivo trailer dedicato alla componente narrativa (anche se possiamo ammirare anche parte del gameplay) di Sekiro: Shadows Die Twice, action targato FromSoftware ambientato nel Giappone antico.Il giocatore si troverà ad esplorare il Giappone del tardo 1500, dilaniato dalle feroci lotte del periodo Sengoku, e affrontare nemici straordinari in un mondo cupo e contorto. Potrete contare su un ...

È ora Disponibile il nuovo Bersaglio Elusivo di Hitman 2 : "The Politician" : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno rivelato il nuovo Bersaglio Elusivo di Hitman 2, disponibile da subito anche per chi scarica il Pacchetto Iniziale gratuito.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli:Leggi altro...

Louis Tomlinson - il nuovo brano 'Two of us' Disponibile da oggi : Dopo una lunga attesa, finalmente il cantante britannico Louis Tomlinson ha annunciato su Twitter e Instagram che oggi, 7 marzo, è uscito il nuovo singolo "Two of Us". La canzone è disponibile su tutte le piattaforme musicali, da Apple Music a Spotify. L'artista in questi anni ha già pubblicato i brani "Just Hold On" (scritto e prodotto insieme all'amico DJ Steve Aoki), "Miss You", "Back to you" (in collaborazione con la cantante Bebe Rexha) e ...

Fifa 19 Patch 1.11 – Title Update 10 : nuovo aggiornamento Disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 6 marzo per la versione PC ed arriverà la prossima settimana anche su console PS4 ed Xbox One. Risolti piccoli problemi di carattere grafico ed aggiornate le foto di alcuni calciatori Patch 1.11 Fifa 19 – Title Update 10 Ehi fan di […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.11 – Title Update 10: nuovo aggiornamento disponibile su PC proviene da I ...

Finalmente Disponibile il nuovo DLC di Shadow of the Tomb Raider : The Serpent's Heart : Il nuovo DLC di Shadow of the Tomb Raider è Finalmente disponibile. In attesa di scoprirlo, trovate a questa pagina la nostra recensione di Shadow of the Tomb Raider."The Serpent's Heart" è la nuova avventura scaricabile del gioco, inclusa nel Pass Stagionale ma disponibile anche separatamente all'acquisto.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Square Enix per tutti i dettagli riguardanti questa nuova avventura:Leggi altro...

Un nuovo colore è Disponibile per Xiaomi Mi 9 SE e c’è una buona notizia per Mi 9 : Xiaomi Mi 9 supporta ufficialmente Widevine L1; Xiaomi Mi 9 SE è invece disponibile nella nuova e sgargiante colorazione Rainbow. L'articolo Un nuovo colore è disponibile per Xiaomi Mi 9 SE e c’è una buona notizia per Mi 9 proviene da TuttoAndroid.

Red Dead Online : Disponibile un nuovo aggiornamento : Oggi la beta di Red Dead Online riceve un grosso aggiornamento: include nuove modalità, un miglior bilanciamento, nuove armi, nuovi vestiti e altre migliorie richieste dalla community nelle risposte sulla nostra pagina del feedback. L’aggiornamento è ora Disponibile in gioco: ecco tutti i dettagli. Ottieni Pepite d’Oro e PE completando le Sfide giornaliere, una nuova serie di obiettivi ...

Disponibile "The Crucible" - il nuovo DLC di Darksiders 3 : La sfida ha ora inizio! Il DLC "The Crucible" di Darksiders III è ora Disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. "E ora, ascolta...Targon ha un messaggio per te..." "Cavaliere, Solo i guerrieri più forti di tutta la storia hanno ottenuto l'accesso al Crucible. Per dimostrare che sei degno, cattura il primo dei Deadly Sins una volta per tutte. Fallo e Vulgrim ti mostrerà la strada. Più peccati sconfiggi, più potrai andare oltre in Crucible. ...

Fifa 19 Patch 1.10 – Title Update 9 : nuovo aggiornamento Disponibile anche su PS4 ed Xbox! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 20 febbraio per la versione PC ed è in distribuzione dal 26 febbraio anche su PS4 ed Xbox One Patch 1.10 Fifa 19 – Title Update 9 Ehi fan di Fifa L’ultimo aggiornamento di Fifa 19 è adesso disponibile su PC ed […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.10 – Title Update 9: nuovo aggiornamento disponibile anche su PS4 ed Xbox! proviene da I ...

Age of Wonders : Planetfall arriverà il 6 agosto - Disponibile un nuovo story trailer : Triumph Studios e Paradox Interactive svelano nuovi dettagli su Age of Wonders: Planetfall, assieme al nuovo story trailer.Il gioco uscirò il 6 agosto, mentre per tutti i nuovi dettagli svelati dallo sviluppatore riportiamo il comunicato ufficiale Koch Media:Paradox Interactive ha oggi annunciato nuovi dettagli su Age of Wonders: Planetfall. Il titolo strategico sci-fi di prossima uscita, e successore della serie dei Triumph Studios, Planetfall ...

Disponibile un nuovo trailer per One Piece World Seeker! : Oggi Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a One Piece World Seeker, open-World con protagonista Luffy e la sua ciurma. Il titolo sarà Disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 15 marzo. Il trailer di oggi si focalizza sul sistema dei punti karma, che permetterà di instaurare dei rapporti con alleati e perfino nemici. Ecco quanto riportato nel comunicato:"Il Sistema Karma non sono permetterà a Luffy di sviluppare legami con ...

Disponibile il nuovo aggiornamento di sistema 7.0.1 di Nintendo Switch : Come segnala Nintendoeverything, è ora Disponibile un nuovo aggiornamento del firmware per Nintendo Switch. La versione 7.0.1 è stata appena pubblicata per tutti gli utenti.La spiegazione di Nintendo riguardo l'aggiornamento non è molto corposa. La compagnia afferma che è stato affrontato un problema specifico in cui Pokemon: Let's Go, Pikachu e Pokemon: Let's Go, Eevee non riuscivano a connettersi a Pokemon GO se il software di gioco veniva ...