Disastro aereo Etiopia | ecco come un uomo è sfuggito all’incidente in cui sono morte 157

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Ungreco avrebbe dovuto essere il 150° passeggero del Boeing 737 dell’Etiophian Airlines diretto a Nairobi che si è schiantato 6 minuti dopo il decollo, uccidendo tutti i passeggeri a bordo, semplicemente per essere arrivato in ritardo in aeroporto. “Ero arrabbiato perché nessuno mi ha aiutato a raggiungere il gate in tempo”, ha scritto Antonis Mavropoulos in un post su Facebook intitolato “Il mio giorno fortunato”.Mavropoulos, presidente dell’organizzazione non-profit International Solid Waste Association, doveva raggiungere Nairobi per partecipare all’assemblea annuale dell’UN Environment Program. Avrebbe dovuto imbarcarsi su quel volo ma ha raggiunto il gate di partenza appena 2 minuti dopo che era stato chiuso. 2 minuti che gli hanno permesso di salvarsi.Ha poi prenotato un volo successivo ma gli è stato impedito l’imbarco dallo staff dell’aeroporto. “Mi hanno portato ...

lauraboldrini : Sono vicina alle famiglie delle vittime del terribile incidente aereo in #Etiopia costato la vita a 157 persone. È… - VittorioSgarbi : La morte dell'archeologo Sebastiano Tusa nel disastro aereo di Addis Abeba, in Etiopia: resta il suo pensiero, l'in… - DaniloToninelli : Sgomento e tristezza dopo il disastro aereo della Ethiopian Airlines. Cordoglio per tutte le vittime e particolare… -