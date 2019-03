Disastro aereo Ethiopian Airlines | il figlio di Sebastiano Tusa | “Mio padre era la

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) “Mio, e sono in tanti a dirlo, era la persona più forte che io abbia mai conosciuto nella mia vita, la persona più determinata e convinta di quello che faceva“: lo ha dichiarato Andreadi, archeologo di fama mondiale morto ieri nelin Etiopia. Andrea, parlando con i giornalisti, ha ricordato ilcome un uomo “che aveva un amore infinito per quello che faceva e per sua terra. Non lo dico perché sono suo, ma non ho mai conosciuto nessun altro che avesse una dedizione per la sua terra e il lavoro che faceva, nonostante le problematiche che interessano la nostra terra e le condizioni e le persone che gli mettevano i bastoni tra le ruote“. “Ho tante cose da ricordare di mio, ma posso dire solo questo: era il mio modello di vita ma non solo per me anche per tante altre ...

lauraboldrini : Sono vicina alle famiglie delle vittime del terribile incidente aereo in #Etiopia costato la vita a 157 persone. È… - VittorioSgarbi : La morte dell'archeologo Sebastiano Tusa nel disastro aereo di Addis Abeba, in Etiopia: resta il suo pensiero, l'in… - DaniloToninelli : Sgomento e tristezza dopo il disastro aereo della Ethiopian Airlines. Cordoglio per tutte le vittime e particolare… -