Di Maio archivia la crisi : "Avanti quattro anni" | "Via della seta? Con la Cina vogliamo accordi commerciali - nessuna legittimazione politica" : "Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno, ma dobbiamo ragionare a trent'anni": così il capo politico del M5s. Sulle preoccupazioni americane per quanto riguarda la Via della Seta: "Capisco il nostro alleato, ma vogliamo aiutare le nostre aziende a portare il made in Italy in un mercato che ce lo chiede".

Diciotti - chiesta archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : chiesta l'archiviazione per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sul caso Diciotti. Lo si...

Il voto su Salvini lascia qualche strascico nl M5s. Procura Catania : 'Archiviare Conte - Di Maio e Toninelli' : La Procura di Catania intanto ha chiesto l'archiviazione per il premier e i due ministri. Come per Salvini, ora si dovrà pronunciare il Tribunale dei ministri. Nella maggioranza intanto Lega e ...

Diciotti - la procura chiede l'archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Come per Salvini, anche per Conte, Di Maio e Toninelli la procura di Catania ha chiesto l'archiviazione sul "caso Diciotti". I tre esponenti del governo, iscritti nel registro degli indagati la scorsa settimana, sono ora nelle mani del Tribunale dei ministri che dovrà decidere se chiudere tutto in un cassetto oppure procedere comunque nei confronti degli indagati.Non sono state ancora rese note le motivazioni che hanno spinto il procurato ...

Procura chiede archiviazione Conte - Di Maio - Toninelli : Questa mattina è stata notificata la richiesta di archiviazione sul caso Diciotti da parte della Procura di Catania per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Diciotti : La Procura chiede l'archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Questa mattina è stata notificata la richiesta di archiviazione sul caso Diciotti da parte della Procura di Catania per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Diciotti - i magistrati gettano la maschera : vogliono solo la testa di Matteo Salvini - Di Maio & Co archiviati : La Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per il premier Giuseppe Conte, per il vicepremier grillino Luigi Di Maio e il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, indagati nell'ambito dell'inchiesta sul caso Diciotti. I magistrati hanno già notificato la richiesta a Palazzo Chigi quattr

Diciotti - procura chiede archiviazione Conte - Di Maio - Toninelli : Roma, 20 feb., askanews, - Questa mattina è stata notificata la richiesta di archiviazione sul caso Diciotti da parte della procura di Catania per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il ...

Procura : archiviare Conte-Di Maio-Toninelli per caso Diciotti : Roma, 20 feb., askanews, - Richiesta di archiviazione sul caso Diciotti per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo ...

Caso Diciotti : Procura Catania chiede archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - A quattro giorni dalla ricezione degli atti dalla Giunta per l'autorizzazione a procedere, la Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per il premio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, indaga

Diciotti - Procura chiede archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli - : I pm di Catania hanno deciso di non procedere nei confronti del premier e dei due ministri, dopo che gli atti Contenenti le loro dichiarazioni erano stati inviati dalla Giunta per le immunità

Diciotti - chiesta archiviazione per Conte - Toninelli e Di Maio : Roma, 20 feb. , LaPresse, - La procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio e il ministro dei Trasporti Danilo ...

Diciotti - Procura chiede archiviazione per Conte-Di Maio-Toninelli : A quattro giorni dalla ricezione degli atti dalla giunta per l'autorizzazione a procedere, la Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per il premio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di ...

Diciotti - Procura chiede archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Diciotti, Procura chiede archiviazione per Conte, Di Maio e Toninelli I pm di Catania hanno deciso di non procedere nei confronti del premier e dei due ministri, dopo che gli atti Contenenti le loro dichiarazioni erano stati inviati dalla Giunta per le immunità Parole chiave: ...