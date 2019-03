Defrel scappa dalla polizia e si schianta | patente ritirata Ubriaco al

quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Guai extrasportivi per Grégoire. L'attaccante 27enne della Sampdoria èto ieri notte da un controllo della, andandosi are contro alcune macchine parcheggiate in corso ...

andrea516188 : RT @cmdotcom: Sampdoria, follia Defrel: ubriaco scappa dalla polizia e si schianta - buoncalcio : ?? #Defrel illeso, danneggiate altre auto sulla strada ?? L'attaccante della #Sampdoria avrebbe superato di molto i… - NewsMondo1 : Ubriaco alla guida scappa al controllo: Defrel si schianta con l’automobile. Patente ritirata… -