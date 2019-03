Defrel fugge al controllo della polizia e si schianta in Mercedes | il calciatore era

leggo

(Di lunedì 11 marzo 2019)allae sicon la sua auto . Gregoire, attaccanteSampdoria, si è dato alla fuga per le strade di Genova per cercare di sfuggire a unma si ...

MatteoPedrosi : Notte a dir poco movimentata per #Defrel: prima fugge a un controllo della polizia, poi si schianta con la sua auto… - FOXSportsIT : #Sampdoria, #Defrel fugge dalla polizia e si schianta: patente ritirata per guida in stato di ebbrezza - CiccinaLupo : Che poi io al posto loro andrei sempre in giro con l'autista. -