Dal 15 marzo Paola Turci torna con l’album “Viva da morire” e poi va in tournèe

Ettore Andenna torna in tv : Buongiorno! Dal 18 marzo su Milano Pavia TV : E chi se lo aspettava il ritorno di Ettore Andenna! Il mitico conduttore di Giochi senza frontiere e de La Bustarella, da qualche anno ritiratosi sulle colline piemontesi ad allevare polli, dal 18 marzo tornerà alla guida di un programma televisivo: si intitola Buongiorno! e andrà in onda ogni mattina, dalle 6.30 alle 9.30, su Milano Pavia Tv (già TelePavia, ai canali 89 e 691 del digitale)."L'emozione della diretta per chi fa il mio ...

Cartoomics 2019 - a Milano Dall'8 al 10 marzo : dall'8 al 10 marzo, a Milano, presso il polo fieristico di Rho, torna Cartoomics, la fiera dedicata a cultura pop, fumetto, gaming ed entertainment. Tra gli appuntamenti più importanti del settore in Italia (96mila i visitatori totalizzati lo scorso anno), è in costante crescita e in questa edizione si arricchisce di un evento particolare: la fiera sarà anticipata dal 1° convegno nazionale editori, autori comics & graphic novels ...

Bergamo Film Meeting 2019 - Dal 9 al 17 Marzo – Il programma : Bergamo Film Meeting giunge alla sua 37esima edizione e comunica ufficialmente il suo programma, ricco come ogni anno di eventi e incontri. Il Festival sarà inaugurato venerdì 8 Marzo alle ore 20.30 presso l'Ex-Chiesa di Sant’Agostino (Bergamo Alta), con la sonorizzazione live del capolavoro di Fritz Lang Metropolis, in versione restaurata, che verrà eseguita per la prima volta in Italia dal dj statunitense Jeff Mills. Nei nove giorni ...

Negli episodi di Grey’s Anatomy dell’11 marzo su La7 e FoxLife due ritorni Dal passato della serie : trame e promo : Doppio appuntamento, come ogni lunedì, con i medici del Grey Sloan Memorial Hospital: gli episodi di Grey's Anatomy dell'11 marzo su La7 e FoxLife vanno in onda in contemporanea in prima serata. Su La7 va in onda la quattordicesima stagione, in prima tv in chiaro dopo il passaggio in anteprima sulla tv satellitare, mentre FoxLife trasmette in Italia in prima assoluta la quindicesima (canale 114 di SKY). Se su La7 ci si avvicina al finale ...

Creami WoW WeekEnd - Dal 13 al 15 marzo 10 GB e 1000 credit a 5€ : Creami WOW WeekEnd è l’offerta ricaricabile online che include 1000 credit da utilizzare come vuoi per chiamate, SMS e Internet e 10GB al costo di 4,99€ al mese invece di 9,99€. L’accesso all’offerta è disponibile nel fine settimana che va dal 13 al 15 marzo 2019 e prevede attivazione e spedizione gratuita. È (Continua a leggere)L'articolo Creami WoW WeekEnd, dal 13 al 15 marzo 10 GB e 1000 credit a 5€ è stato pubblicato su ...

Beautiful - spoiler Dall'11 al 17 marzo : Ridge e Brooke discutono per Hope : Gli spoiler della soap opera Beautiful, in onda su Canale 5 da lunedì 11 a domenica 17 marzo, sono pronte come sempre a stupire i fan. Nelle prossime puntate Steffy Forrester darà alla luce Kelly, seppur con qualche complicazione. Brooke intanto continua a essere entusiasta per Hope e Liam, ma quest'ultimo confida qualcosa di inaspettato all'orecchio dell'ex moglie. Nel frattempo Hope ha deciso di annullare le nozze e quindi di rinunciare a ...

Cosmoprof 2019 : a Bologna Dal 14 al 18 marzo va in scena la bellezza - : Consumi, regole e imprese verso l'economia circolare . Da giovedì 14 a domenica 17 marzo , porte aperte per Cosmopack e Cosmo - Perfumery & Cosmetics, per i produttori e gli specialisti della ...

Anticipazioni Un Posto al Sole Dall'11 al 15 marzo : Adele ancora vittima di violenza : Si apre oggi una nuova settimana di programmazione di Un Posto al Sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. I telespettatori saranno attesi da puntate ricche di suspense soprattutto a causa delle conseguenze del ritorno a casa di Adele: la donna, dopo avere accolto le promesse del marito Manlio, si troverà costretta a fare i conti con un'amara realtà: sarà davvero cambiato come le ha fatto credere? Le novità ...

LG G8 ThinQ in pre-ordine in Corea del Sud Dal 15 marzo a 700 euro : LG ha reso noto che i pre-ordini di LG G8 ThinQ prenderanno il via venerdì 15 marzo in Corea del Sud e dureranno fino al 21 marzo L'articolo LG G8 ThinQ in pre-ordine in Corea del Sud dal 15 marzo a 700 euro proviene da TuttoAndroid.

Anticipazioni Beautiful Dall'11 al 17 marzo : è nata Kelly Spencer - Liam ama Steffy : Saranno puntate assolutamente imperdibili quelle che i telespettatori di Beautiful potranno seguire su Canale 5 a partire da oggi 11 marzo. In esse verrà alla luce la piccola Kelly, figlia di Steffy e Liam. Ma prima di arrivare al lieto evento, non mancheranno i momenti di suspense a causa del nuovo tentativo di Bill Spencer di conquistare la donna per la quale prova una sorta di fissazione. E se l'emozione per il tanto atteso arrivo aprirà gli ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di domenica 10 marzo. Federer e NaDal sul velluto - Nishikori la spunta al terzo set : Si sono tenuti domenica 10 marzo nel deserto californiano di Indian Wells (Stati Uniti) gli incontri della parte bassa del tabellone maschile, validi per il secondo turno del Masters 1000 in terra americana. C’era attesa per gli esordi dello svizzero Roger Federer e dello spagnolo Rafael Nadal e l’esito ha sorriso ai due campioni. Il rossocrociato, reduce dalla vittoria nell’ATP di Dubai che lo ha portato a quota 100 titoli in ...

THE GOOD DOCTOR 2/ Lo staff medico si riprende Dalla quarantena - Puntata 10 marzo - : The GOOD DOCTOR 2, anticipazioni del 10 marzo 2019, in prima assoluta su Rai 2. Novità sulla salute di Glassman; Shaun e Melendez sotto inchiesta medica.

Enna 14 marzo Economie soliDali - economie resistenti. Esperienze di economie alternative. : Questo tipo di economia altra, che si contrappone alla produzione industrializzata e alla grande distribuzione organizzata, rappresenta la vera e reale alternativa per fronteggiare la deriva che ci ...

The Good Doctor 2 regala a Shaun una “bella vita” ad un passo Dal finale di stagione : anticipazioni 17 marzo : The Good Doctor 2 è ormai agli sgoccioli e non solo negli Usa dove tutto è pronto per il finale di stagione in onda domani sera, ma anche in Italia. Rai2 sta tenendo il passo con l'America e anche il pubblico italiano questa sera potrà già vedere gli episodi 11 e 12 dal titolo, rispettivamente, "Quarantena" e "Dopo il disastro" in cui l’ospedale è ancora in quarantena mentre il dottor Shaun Murphy continua a essere sopraffatto dal caos e dal ...