Dal 12 al 14 aprile Roma torna la Capitale della Pizza

Pensioni - in arrivo ad aprile Dall'Inps i tagli a perequazione previsti Dalla finanziaria : L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sta iniziando a inviare delle comunicazioni mediante le quali informerà i pensionati sui tagli ai loro assegni Pensionistici tramite un calcolo di conguaglio che è previsto dalla manovra varata lo scorso 30 dicembre dall'attuale governo. Gli importi saranno così rivalutati nel mese di aprile per permettere l'ingresso di poco più di 2 miliardi di euro nelle casse dello Stato. Arrivano i tagli sugli ...

Dal 30 marzo al primo aprile torna Taste Alto Piemonte : Roma, 9 mar., askanews, - torna dal 30 marzo al primo aprile al castello Visconteo Sforzesco di Novara Taste Alto Piemonte, l'evento, giunto alla sua terza edizione, dedicato ai grandi vini dell'Alto ...

NapoliCittàLibro - Dal 4 al 7 aprile la seconda edizione del Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli : Un’identità, polo di progresso intellettuale e studio, una vocazione, città marittima aperta a tutte le culture e le provenienze, un obiettivo, ribadire la cittadinanza senza confini per i libri e la lettura, unendo la ricchezza del patrimonio artistico e storico a quella della creatività. Tutto questo, e molto ancora, è NapoliCittàLibro, il Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli che torna, con la seconda edizione, dal 4 al 7 aprile 2019 e ...

Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale Dal 5 al 7 aprile a Roma : Si svolgerà a Roma dal 5 al 7 aprile 2019 presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo la nona edizione de Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale, evento che prevede un concorso di corti e lungometraggi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Promosso da Roma CAPITALE – Dipartimento salute mentale, ASL Roma 1 e MAXXI, Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale conferma il suo scopo, ovvero di ...

Domande di mobilità : da lunedì 11 marzo i docenti - Dal 1° aprile gli Ata : Il ministero dell'Istruzione ha comunicato le date utili per la presentazione delle Domande della prossima mobilità che riguarda i docenti e il personale Ata. Le Domande per i docenti potranno essere compilate e inviate, per mezzo del sito Istanze online del Miur, sulla piattaforma Polis a partire dall'11 marzo fino al 5 aprile. Per quanto riguarda il personale educativo, invece, le Domande slitteranno al 3 maggio e fino al 28 dello stesso mese ...

L'Inps distribuisce il Reddito Dal 19 aprile : Il Reddito di cittadinanza "avrà un forte impatto sia sotto il profilo di politica economica che sulla ridistribuzione della ricchezza tra le famiglie per le quali ci si attende una riduzione della povertà e un aumento dell'inclusione sociale". Parola delL'Inps che – come dice la direttrice generale Gabriella Di Michele in audizione alla Camera dei Deputati mentre le prime domande per il Reddito stanno già partendo da ...

Reddito di cittadinanza al via - rischio caos e l'Inps precisa : risposte Dal 15 aprile : Ormai ci siamo. Domani, mercoledì 6 marzo, Poste e Caf potranno cominciare a raccogliere le domande per ottenere il Reddito di cittadinanza. Tutto è pronto? Forse. Si teme, infatti, che i possibili beneficiari prendano d'assalto gli sportelli. E, nelle scorse ore, si rincorrono gli appelli: "Non venite tutti il primo giorno" perché, come ha ricordato anche il ministero del Lavoro dalla sua pagina istituzionale non esiste un criterio temporale ...

RAF e UMBERTO TOZZI Dal 30 aprile per la prima volta insieme : ... " Io camminerò "; " Ti Pretendo "; " Ti Amo "; " Cosa resterà degli anni 80 "; " Sei la più bella del mondo "; " Immensamente "; " Io muoio di te "; " Infinito ", queste solo alcune. Si aggiungono ...

Tutto pronto a Verona per Vinitaly 2019 Dal 7 al 10 aprile : Roma, 5 mar., askanews, - Tutto pronto a Verona per il Vinitaly 2019, la più importante kermesse vitivinicola organizzata da Veronafiere che quest'ano conta 53 candeline e che apre i battenti il ...

"Raf Tozzi" - Dal 30 aprile in tour insieme nei palasport d'Italia : Roma, 5 mar., askanews, - Due grandi artisti che hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana: Raf e Umberto Tozzi. Due repertori immensi, per la prima volta racchiusi, in versione ...

La vigilia del Reddito - Poste avverte : "Serve l'ordine alfabetico - più vigilanza" |Inps : pronti con risposte già Dal 15 aprile : Lavori in corso alla vigilia del primo giorno utile per chiedere il Reddito di cittadinanza. Le Poste avvisano: noi facciamo da tramite, è l'Inps che valuta i requisiti.