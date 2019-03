Da Vodafone piano per 1.130 esuberi

ha presentato ilindustriale ai sindacati e ha avviato un dialogo per trovare"soluzioni sostenibili per le persone e per l'impresa", spiega in una nota. Si parla di oltre mille. Il dialogo mira a "condividere una ridefinizione complessiva del modello operativo e della conseguente riduzione del perimetro organizzativo pari a 1.130 efficienze appartenenti a tutte le funzioni aziendali".(Di lunedì 11 marzo 2019)

