Da novembre 2019 aumenterà a 16 euro il biglietto del Parco Archeologico del Colosseo

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Virginia Raggi - “Dal 1° novembre 2019 fuori i diesel Euro 3 dal centro di Roma” : “Dopo aver preso l’impegno nella conferenza C40 di eliminare i diesel in una zona di Roma dal 2024, dal 1° novembre di quest’anno inizieremo eliminando le auto diesel Euro 3 dall’anello ferroviario”. Sono state queste le parole con cui la sindaca Virginia Raggi ha annunciato il primo passo verso quello che – stando all’impegno preso nel summit di ottobre scorso sui cambiamenti climatici – si trasformerà, nel 2024, ...

