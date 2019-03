Cultura e turismo | deposito di ricchezza | vale il 6 per cento del Pil e 1 | 5 milioni di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Con laci si mangia, eccome. Anzi, ci si nutre: perché non si tratta solo di Pil ma anche di ricadute sociali. I numeri lo confermano: nel 2017 il settore ha fatturato 92 miliardi di euro. Che sommati ai 153 miliardi generati dall’indotto più stretto fanno lievitare la cifra a 255 miliardi di euro in un anno. È il 6,1% dellatotale prodotta in Italia, percentuale che salirebbe ancora di più se si sfruttassero a pieno tutte le risorse disponibili. A tracciare il quadro della situazione è il rapporto “Io sono” di Fondazione Symbola e Unioncamere, presentato al Touring Club di Milano. Obiettivo: quantificare il peso della bellezza nell’economia nazionale. Bellezza che non si limita al patrimonio artistico, e cioè a musei, monumenti e siti archeologici, ma che comprende anche le industrie creative, dall’architettura al design, e quelle più classicamente ...

ElenaVanelli : RT @pierraineri: TURISMO E CULTURA, A MATERA IN BASILICATA LA TAVOLA ROTONDA DELLA FISASCAT CISL APPUNTAMENTO AL 12 MARZO ALLE ORE 10.00 -… -