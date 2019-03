Cristina Parodi | la notizia peggiore | Fatta fuori | chi mettono al suo posto

Caterina Balivo al posto di Cristina Parodi : Vieni da me verso la chiusura : Vieni da me chiude: Caterina Balivo si sposta alla domenica pomeriggio Vieni da me di Caterina Balivo continua a registrare bassi ascolti su Rai Uno. Per questo la Rai starebbe valutando l’ipotesi di cancellare il programma nella prossima stagione televisiva. Come riporta Dagospia, il format ha dei costi eccessivi e l’azienda vorrebbe rimpiazzarlo da settembre […] L'articolo Caterina Balivo al posto di Cristina Parodi: Vieni da ...

Cristina Parodi - la dolce dedica alla figlia neolaureata (che replica ai fan criticoni) : La conduttrice ha condiviso l'importante traguardo della sua primogenita che, criticata da quanti non hanno apprezzato il...

Domenica Live straccia Cristina Parodi : mattina tragica - la bruttissima sorpresa : Cristina Parodi al 13%, 1906000 telespettatori. Domenica Live di Barbara d'Urso, 17%, 2408000 spettatori. Questo il responso dell'Auditel nella giornata del 3 marzo. La trasmissione La Prima volta ha perso telespettatori rispetto a Domenica In, di Mara Venier, che la ha preceduta. Di conseguenza, lo

La prima volta - colpo pazzesco di Cristina Parodi : c'è Piero Angela - cosa confessa su Rai 1 : Domenica 3 marzo, alle 17.35, Cristina Parodi torna su Rai 1 con un altro imperdibile appuntamento de La prima volta. Come sempre ci saranno tre storie: l'ultima di questa avrà come protagonista un vero big della televisione italiana, Piero Angela, l'inventore di Quark e Superquark. Le telecamere

La prima volta - il titolo ferocissimo di Dagospia sul flop di Cristina Parodi : 'Ecco chi gode' : La vicenda è già stata approfondita in un'altra articolo, che potete leggere qui . Si parla di share, dei risultati seguitissimi della domenica pomeriggio. Domenica In di Mara Venier ha incassato un ...

La prima volta - il titolo ferocissimo di Dagospia sul flop di Cristina Parodi : "Ecco chi gode" : La vicenda è già stata approfondita in un'altra articolo, che potete leggere qui. Si parla di share, dei risultati seguitissimi della domenica pomeriggio. Domenica In di Mara Venier ha incassato un roboante 19% su Rai 1, senza la concorrenza di Barbara D'Urso. Dunque ha ceduto la linea a Cristina Pa

Domenica Live - Barbara D'Urso senza rivali negli ascolti : come umilia Cristina Parodi : "Buongiorno!! E anche ieri Domenica Live è stato il programma più visto della sua fascia!! Grazie a voi la curva di Canale5 prende il volo sopra tutte le altre reti! Picchi di quasi 3 milioni e di spettatori e del 17% di share!!". E' raggiante Barbara D'Urso nel condividere su Instagram i risultati

Domenica Live - Barbara D'Urso senza rivali negli ascolti : come umilia Cristina Parodi : 'Buongiorno!! E anche ieri Domenica Live è stato il programma più visto della sua fascia!! Grazie a voi la curva di Canale5 prende il volo sopra tutte le altre reti! Picchi di quasi 3 milioni e di ...

Domenica In - Mara Venier cannibale : voce-choc in Rai - che brutta fine fa 'La prima volta' di Cristina Parodi : Un trionfo, per Mara Venier . Un disastro, per Cristina Parodi . Questo in estrema sintesi il quadro che emerge da alcune clamorose indiscrezioni sul futuro di Rai 1, di cui dà conto TvZoom . Si parla ...

Domenica In - Mara Venier cannibale : voce-choc in Rai - che brutta fine fa "La prima volta" di Cristina Parodi : Un trionfo, per Mara Venier. Un disastro, per Cristina Parodi. Questo in estrema sintesi il quadro che emerge da alcune clamorose indiscrezioni sul futuro di Rai 1, di cui dà conto TvZoom. Si parla delle decisioni della direttrice Teresa De Santis, che per la prossima stagione avrebbe deciso di tene

Domenica Live - trionfo per Barbara D'Urso su Canale 5 : asfaltata La Prima Volta di Cristina Parodi : Semplicemente record. La Domenica Live di Barbara D'Urso , nella puntata del 3 febbraio in onda su Canale 5, fa bottino pieno in termini di share: la Prima parte di trasmissione raccoglie davanti allo ...

Cristina Parodi e Lino Guanciale fanno un annuncio a La prima volta : La prima volta, Cristina Parodi annuncia: “A Sanremo ci sarò anch’io” Puntata in parte dedicata a Lino Guanciale quella de La prima volta di oggi, domenica 3 febbraio 2018, al termine della quale la padrona di casa Cristina Parodi ha annunciato che domenica prossima la trasmissione non andrà in onda, poiché ci sarà la puntata speciale di Domenica In con Mara Venier in onda dall’Ariston fino alle 18.40, precisando però: ...

La prima volta - Cristina Parodi annuncia : “Ci avete sommerso…” : Cristina Parodi ringrazia il pubblico de La prima volta all’inizio della puntata di oggi Come ogni domenica anche oggi, 27 gennaio 2019, Cristina Parodi ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 a partire dalle 17.35, per l’ultima ora del pomeriggio domenicale, dopo la lunga diretta di Domenica In di Mara Venier (oggi durata meno del solito a causa del collegamento con Papa Francesco, a cura del TG1, da Panama). E proprio ...

La prima volta - il drammatico lunedì di Cristina Parodi : senza Barbara D'Urso - finisce così : Anno nuovo, vecchi patemi. Si parla di Cristina Parodi e de La prima volta , la trasmissione che conduce su Rai 1 in seguito alla Domenica In di Mara Venier . Si parla di ascolti. Nella giornata di ...