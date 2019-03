Crediti per i trasporti al CN | iniziativa abitazioni agli Stati

'Ndrangheta - blitz in Lombardia e Calabria : 19 arresti/ Estorsione e recupero Crediti : 'Ndrangheta, nuovo blitzdei Carabinieri del Ros tra la Lombardia e la Calabria: eseguiti 19 provvedimenti cautelari, ultime notizie.

Finanziamenti auto - Bnp Paribas e Crif lanciano una piattaforma europea per la gestione dei Crediti : Circa 7 mila concessionarie di 14 Paesi europei avranno a disposizione una nuova piattaforma in grado di gestire i processi di gestione dei Finanziamenti per l'acquisto di auto. A lanciare il nuovo prodotto sono la società di credito al consumo Bnp Paribas Personal Finance, meglio nota in Italia per la rete Findomestic, e l'azienda di informazioni creditizie Crif.In Italia si chiama Sonar. La piattaforma, sviluppata sulla base della ...

Npl - rischio «bolla» per il mercato dei Crediti deteriorati : Così su questo mercato si sono fiondati investitori da tutto il mondo: nomi internazionali come Fortress, Pimco, Crc, Bayview, Anacap, Cerberus, Bain Capital Credit, Hoist Finance o Varde partners, ...

Npl - rischio «bolla» per il mercato dei Crediti deteriorati : Le banche hanno venduto grandi quantità di Npl (oltre 100 miliardi in pochi anni), ma i soggetti che li hanno comprati troppo spesso non sono dotati di strutture adeguate per gestirli. Gli istituti di credito avranno insomma alleggerito i loro bilanci, ma il nodo dei crediti deteriorati è tutt’altro che sciolto. È stato solo spostato...

Banche italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di Crediti a rischio : La recessione «tecnica» dell'economia italiana, emersa dopo la redazione del rapporto EY, potrebbe impattare in prima battuta proprio sugli Utp, ovvero i crediti di aziende in difficoltà ma ancora «...

Banche italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di Crediti a rischio : Dopo la forte riduzione dello stock di Non performing loans (Npl) avvenuta negli ultimi tre anni, con un calo dai 341 miliardi del picco di dicembre 2015 ai 209 miliardi di settembre 2018, la tendenza al derisking proseguirà anche nel 2019 che sarà l’anno di svolta per quella particolare categoria di crediti deteriorati chiamati unlikely-to-pay (Utp), che nei bilanci delle Banche italiane rappresentano un’esposizione netta ...

Venezuela - dietro il supporto della Cina a Maduro 26 miliardi di Crediti e il timore di perdere influenza in America Latina : La Cina si oppone alle influenze straniere nella crisi Venezuelana. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese a stretto giro dall’autonomina a presidente del capo dell’opposizione Venezuelana Juan Guaido. Letteralmente: “Prestiamo molta attenzione all’attuale situazione in Venezuela e invitiamo tutte le parti alla razionalità e alla calma per cercare una soluzione politica attraverso un dialogo ...

"Mini-Bot per i Crediti d'imposta Dal 2020 aliquota effettiva al 15%" : Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera e responsabile economico della Lega di Matteo Salvini, spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it i progetti del governo per il 2020 in tema di riduzione della pressione fiscale dopo l'ok a reddito di cittadinanza e a quota 100 Segui su affaritaliani.it

Tesoro al rinnovo delle garanzie statali per i Crediti in sofferenza : Proprio in questi giorni, inoltre, la Consap, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, starebbe concludendo l'esame dei crediti per la certificazione necessaria alle Gacs ...

Carige - il sindacato Cisl : 'Priorità non cedere i Crediti recuperabili' : Sulla vicenda Carige interviene anche il sindacato Cisl Liguria. 'Abbiamo registrato la posizione del Ministro dell'Economia Tria che auspica una soluzione privata per Carige - spiegano in una nota il segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri e Alessandro Mutini, responsabile Sas Gruppo Carige, First Cisl -...

Banca Etruria - “indagati i commissari di Bankitalia per abuso d’ufficio” per vendita Crediti deteriorati : I commissari di Banca Etruria nominati da Bankitalia nel febbraio 2015 e rimasti in carica fino alla risoluzione del novembre successivo, sono indagati dalla procura di Arezzo per abuso d’ufficio. La vicenda è relativa alla vendita di un pacchetto di crediti deteriorati dell’istituto toscano, realizzata dai commissari il 16 novembre 2015, sei giorni prima della risoluzione del governo Renzi per Etruria e altre tre banche. La notizia è riportata ...

Banche - Mps perde il 10% in Borsa dopo la richiesta Bce di azzerare i Crediti deteriorati entro il 2026 : “C’è il problema Carige e avremo nelle prossime settimane un problema Mps? Forse sì. Siccome siamo al governo non possiamo chiudere gli occhi sui problemi del credito e far finta di nulla”. Domenica il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti aveva commentato così la situazione dell’istituto senese dopo che venerdì, a mercati chiusi, la banca ha reso noto di aver ricevuto dalla Bce una lettera con ...

Salvataggio Carige - vertice di Governo. Ipotesi Sga per i Crediti deteriorati : L'esecutivo ha convocato un Consiglio dei ministri alle 21 per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare i circa 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...

Carige - contatti con la Sga per la gestione dei Crediti deteriorati : MILANO - Possibile coinvolgimento della Sga, la società nata come bad bank del Banco di Napoli e che ha già rilevato i crediti deteriorati delle banche venete, nella vicenda di Carige . Rep Carige: da ...