Conte | nel 2019 avviare opere che servono al Paese

Valentino Rossi Contento a metà : "Siamo nella stessa situazione dell'anno scorso" : Il secondo posto non può che soddisfare il campione del mondo, come dimostrano le sue parole a Sky Sport MotoGP : 'La gara è stata uguale all'anno scorso, oggi Dovi era più forte di noi, noi abbiamo ...

Tav - alta tensione nel governoMa Salvini : "Avanti con Conte" : Scontro Lega-M5s sulla Tav. Salvini: "Se vanno fino in fondo ci vado anche io". Di Maio: "Irresponsabile". Ma poi il leader del Carroccio prova a spegnere le polemiche: "Andremo avanti" Segui su affaritaliani.it

Tav - Conte : “L’opera non mi convince. Nel governo fase di stallo - anche sui bandi”. Ma esclude il rischio crisi : esclude il rischio crisi di governo, ma ammette la fase di stallo tra Lega e M5s sul Tav Torino-Lione.anche sulla decisione da prendere sui bandi, nonostante la scadenza di lunedì ormai imminente. Il presidente Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha spiegato come la situazione non si sia ancora sbloccata: ““Io stesso ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza del Tav e lo ribadisco. Non sono affatto ...

Tav : Conte stallo nel Governo - ma escludo crisi : "Le posizioni dei due partiti hanno creato oggettivamente uno stallo. Rispetto le due posizioni, ma non permettero' che si affermi una o l'altra

Tav - Conte a caccia di una difficile mediazione. Di Maio : 'Non c'è accordo nel governo' : Posizioni agli antipodi tra M5S e Lega sulla questione della Tav. Entrambi dicono che il governo non verrà coinvolto ma è difficile credere che, proseguendo su questa strada, non ci siano ...

Viavai a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte nella war room della Tav : Palazzo Chigi è la war room della Tav. Nelle stanze del Governo da martedì mattina è iniziato un vertice permanente e a oltranza. Telefonate, incontri, contrattazioni. Dopo una notte tormentata e infruttuosa, per Giuseppe Conte è una giornata estremamente complessa, perché tra Lega e M5S non c'è accordo e si respira un clima di pre-crisi di Governo.Stamattina l'ambasciatore francese Christian Masset ha ...

"Tav pretesto per cercare la crisi Conte con i 5S - Toninelli talebano" : "Tutti in alto mare. Quelli non si schiodano". Così fonti qualificate della Lega, molto vicine al ministro dell'Interno, raccontano ad Affaritaliani.it la situazione all'indomani dell'ennesima fumata nera a Palazzo Chigi sulla Tav... Segui su affaritaliani.it

Alcuni Contenuti tagliati nella versione finale di Anthem? Per BioWare è il "costo della trasparenza" : Come abbiamo sottolineato anche nella nostra recensione, Anthem non è di certo un gioco perfetto e il potenziale dell'ultima fatica di BioWare è sicuramente in parte stato sprecato o comunque rimasto, almeno per ora, irrealizzato.Un utente di Reddit ha in queste ultime ore pubblicato un'immagine che mostra diversi contenuti ed elementi che nella versione finale del gioco non sono stati implementati ma che erano stati mostrati in video e ...

Juve - con Conte difesa a tre. Agnelli mantiene delle riserve : TORINO - Davvero è possibile il ritorno di Antonio Conte alla Juventus? Sì, lo è. Perché fra gli allenatori liberi è certamente uno dei più bravi e perché l'idea, in fondo, non dispiace a Fabio ...

Giuseppe Conte - mossa disperata sulla Tav : 'Decido io - poi voi...'. M5s nel sacco : Anche il premier e il ministro dell'Economia lo sanno, come sanno che in ballo ci sono 800 milioni di euro di fondi Ue che si volatilizzerebbero in caso di 'No' all'alta velocità Torino-Lione. L'...

Tav - Conte : prenderemo la decisione migliore nell'interesse paese : Roma, 6 mar., askanews, - A Luigi Di Maio e Matteo Salvini "dico di sedersi al tavolo in modo responsabile. Ci siederemo intorno al tavolo: tutti abbiamo il medesimo obiettivo" ovvero "cercare di ...

Venerdì la decisione di Conte su Tav. Toninelli smentisce le sue dimissioni : 'Sulla Tav l'Italia deve andare avanti' ribadisce Salvini. Ma Lega e 5 Stelle restano distanti. 'No al tunnel, ma nessun rischio per il governo' dice Di Maio. Il premier media blindando il ministro ...