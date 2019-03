Conte-Juventus | ora si può davvero | retroscena e dettagli!

Juventus - Conte potrebbe tornare e avrebbe richiesto l'acquisto di De Ligt : Non accennano a placarsi le voci di mercato intorno alla Juventus, e in particolare su un possibile cambio di allenatore. Per molti Massimiliano Allegri sarebbe a un passo dall'addio, e i nomi più accreditati per sostituirlo sarebbero quelli di Zinedine Zidane e Antonio Conte. In particolare il tecnico salentino, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe già fatto una specifica richiesta di mercato a Fabio Paratici. L'ex tecnico del ...

La Juventus fa la spesa in casa Real Madrid per “acContentare” Cristiano Ronaldo : Il Real Madrid si prepara a smantellare la rosa cambiando rotta dopo anni di successi, la Juventus si appresta ad accogliere alcuni esuberi di lusso Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League agli ottavi di finale dall’Ajax. Data anche la pessima annata in campionato, il ciclo dei grandi campioni dei blancos può definirsi chiuso ed in estate vi sarà una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa delle ...

“Napoli-Juventus - 20mila biglietti venduti. Contestazione a De Laurentiis” : Venduti anche i mini-abbonamenti Dopo la prima giornata di vendita d biglietti per Napoli-Juventus, le notizie sono di corsa ai botteghini. Per la Gazzetta sono quasi esauriti i tagliandi di Distinti e Curva B. Sia quelli singoli che i mini-abbonamenti che comprendono anche la sfida del 7 marzo di Europa League contro il Salisburgo. Il Mattino scrive di 20mila biglietti venduti e anche di una Contestazione delle curve ad Aurelio De ...