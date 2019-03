Conte annuncia prime tappe tour cantieri : ANSA, - GENOVA, 11 MAR - "Oggi sarò a Valeggio sul Mincio, Verona, per l'inaugurazione dello stabilimento 'Fincantieri Infrastructure'. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima ...

Tav - Conte annuncia : "Tutto rinviato" : Ma non è affatto una vittoria , quella dei 5 stelle, anche se il sottosegretario all'Economia, la grillina dimaiana Laura Castelli , ha gettato il cuore oltre l'ostacolo della realtà: "Abbiamo ...

Conte annuncia il rinvio dei bandi di gara. Ma lunedì partono ugualmente gli inviti : La lunga telenovela sulla Tav si arricchisce di un nuovo episodio. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato il rinvio dei bandi sulla costruzione dell'opera. Con un lungo messaggio ...

Tav - Conte annuncia il rinvio dei bandi di gara. Di Maio : crisi risolta : La lunga telenovela sulla Tav si arricchisce di un nuovo episodio. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato il rinvio dei bandi sulla costruzione dell'opera. Con un lungo messaggio ...

The Division 2 : annunciati i Contenuti bonus per i possessori del season pass dell'Anno 1. Confermate le loot box : Come riportato da VG247.com, Ubisoft ha ufficialmente rivelato i dettagli di quello che sta arrivando con il lancio di The Division 2.Il primo anno di contenuti di The Division 2 vanta una lista impressionante. Come precedentemente rivelato, tutte le maggiori aggiunte saranno gratuite per tutti i giocatori, ma ciò non vuol dire che i possessori dell'abbonamento stagionale non avranno nulla a cui guardare.L'anno 1 vedrà il lancio di tre episodi ...

Apex Legends : annunciati i Contenuti esclusivi per gli utenti PlayStation Plus : Apex Legends ha alzato la posta di recente nella speranza di vincere contro la feroce concorrenza del suo rivale Fortnite. Ultimamente, abbiamo visto il battle royale aggiungere l'arma Havoc Energy Rifle, che può essere usata sia come arma d'assalto o come cecchino. Abbiamo anche visto che i membri di Twitch Prime possono ora mettere le mani su qualche bottino gratuito sotto forma di 5 Apex Legends Pack e una skin speciale per Pathfinder.In ...

Maltempo - Giuseppe Conte annuncia un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio : Dopo i disagi causati dal Maltempo in tutta Italia, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene annunciando che a febbraio verrà messo in campo un piano per le messa in sicurezza del territorio da parte del governo: "Vogliamo e dobbiamo rendere il nostro territorio più sicuro e protetto”.Continua a leggere

Conte annuncia la recessione : "Ripartiremo nel secondo semestre" : Il Premier Conte ha svelato in anticipo i dati Istat, attesi per domani mattina, sul quarto trimestre del 2018. L'Italia è ufficialmente in recessione tecnica; il Paese ha continuato a rallentare dopo il -0,1% del terzo trimestre del 2018 e dovrebbe continuare a farlo anche nei primi mesi del 2019 come ha confermato lo stesso Conte, che però ha assicurato un cambio di rotta nel secondo semestre di quest'anno: "Se nella prima fase e nei primi ...

Pil - Conte annuncia la recessione : 'Mi aspetto unulteriore contrazione - poi recupereremo' : ECONOMIA CRESCERA' Parlando al Consiglio generale di Assolombarda a Milano, il Premier sottolinea: ' Abbiamo una economia che crescerà. Dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far ...

Sea Watch - premier Conte annuncia : 'Sbarco dei migranti tra poche ore' : Fra poche ore inizierà lo sbarco dei profughi tenuti bloccati da diversi giorni sulla nave 'Sea Watch 3', imbarcazione dell'ONG stanziata a largo nelle acqua antistanti la città di Siracusa, in Sicilia. Ad annunciarlo è stato il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Attualmente, su disposizione del ministro degli interni Matteo Salvini, la motonave si sta dirigendo verso il porto di Catania, scelto per la presenza di centri ...

Conte annuncia la recessione : "Ripartiremo nel secondo semestre" : Il Premier Conte ha svelato in anticipo i dati Istat, attesi per domani mattina, sul quarto trimestre del 2018. L'Italia è ufficialmente in recessione tecnica; il Paese ha continuato a rallentare dopo il -0,1% del terzo trimestre del 2018 e dovrebbe continuare a farlo anche nei primi mesi del 2019 come ha confermato lo stesso Conte, che però ha assicurato un cambio di rotta nel secondo semestre di quest'anno: "Se nella prima fase e nei primi ...

Conte annuncia la recessione : "Da dati Istat mi aspetto nuova contrazione del Pil. Ma recupereremo" : Conte si è detto sicuro ad Assolombarda che "Abbiamo una economia che crescerà. Dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l'economia in modo robusto e duraturo". ...

Conte annuncia che l'Italia è in recessione : l'Italia è in recessione tecnica. Non era un segreto, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale del governo. Con quasi 24 ore d'anticipo rispetto all'Istat il premier Giuseppe Conte ha infatti annunciato di aspettarsi “un'ulteriore contrazione del pil”. Domattina toccherà all'Istituto di statistica

Sea-Watch - Conte annuncia l’intesa : 5 Paesi accoglieranno i migranti : Il capo del governo e la richiesta di processo a Salvini: mi assumo la responsabilità del caso Diciotti. Vertice nella notte tra gli alleati