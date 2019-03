Concorso docenti religione cattolica | a breve il disegno di legge

Ministro Bussetti - novità per i docenti precari : in ruolo solo tramite Concorso : Le ultime novità, per quanto riguarda il super atteso concorso per docenti, riguardano i docenti precari che hanno svolto servizio per più di 3 anni nella scuola pubblica. Il Ministro dell'istruzione si è dunque concentrato su una categoria che secondo alcuni sindacati verrebbe presa poco in considerazione rispetto al grande lavoro svolto negli anni nella scuola. Le dichiarazioni del Ministro Il Ministro ha affermato che il reclutamento e ...

Scuola - Concorso per docenti di sostegno nel caos : slitta il test : Si tratta infatti di una selezione molto attesa nel mondo della Scuola, tanto che l'adesione da parte dei precari sarebbe altissima. In Italia, purtroppo, la carenza di docenti specializzati sul ...

Mobilità docenti : attribuibili 12 punti per chi ha superato un Concorso : Nel mondo della scuola si attende la pubblicazione dell'ordinanza che fisserà le date per la presentazione della domanda di Mobilità, i cui trasferimenti quest'anno saranno resi noti in un'unica data. Intanto, iniziano le prime indiscrezioni su quelli che saranno i punteggi attribuibili ai docenti in fase di domanda. Già si sa che saranno attribuiti tre o cinque punti per diploma universitario o diploma di laurea aggiuntivo. Inoltre, dovrebbero ...

SCUOLA/ Mobilità docenti - dal Concorso a quota 100 le sfide del 2019 : Trasferimenti, quota 100, concorso, regionalizzazione degli insegnanti: quest'anno la giostra del personale docente viaggerà a pieno ritmo

Concorso docenti 2019 : prove e punteggi minimi per posti comuni e sostegno : Concorso docenti 2019, ultime novità al 18/01 – Con le sostanziali modifiche apportate al sistema di reclutamento dei docenti, il governo gialloverde ha cercato di semplificare quanto più possibile i tempi e le relative procedure per accedere stabilmente alla professione docente. L’abolizione del percorso FIT, infatti, ha costituito la maggiore di queste novità. Le prove e il punteggio minimo per superarle Quest’oggi Orizzontescuola.it ha ...

Concorso dirigenti scolastici : sei docenti al Tar contro la Regione Aosta -Depositato - lo scorso 28 dicembre - un ricorso per l'annullamento ... : Sei docenti contro piazza Deffeyes. Terreno dello scontro è il corso-Concorso per l'assunzione di dirigenti scolastici della Regione, cui gli insegnanti si oppongono con un ricorso depositato al ...

Concorso secondaria anche per docenti infanzia e primaria : Torniamo a parlare del Concorso secondaria. Precedentemente abbiamo trattato nei dettagli quali modifiche ha apportato la Legge di bilancio 2019 al D.L.59/2017 sul reclutamento dei docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I concorsi saranno banditi regolarmente nelle regioni e per le classi di Concorso dove risultano posti vacanti. Ai vincitori verrà così garantito il posto nella regione e scuola scelta con il vincolo di ...

Concorso docenti secondaria : cosa c’è da sapere : La legge di bilancio 2019 ha modificato il decreto legislativo n. 59/2017, ridefinendo il sistema di reclutamento docenti e di conseguenza le modalità del Concorso per accedere ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado. Attenzione però ad avere i giusti requisiti per poter partecipare al suddetto Concorso. I dubbi maggiori riguardano i famosi 24 CFU: chi deve averli per accedere e chi no? Ci sono delle differenze tra chi accede ...