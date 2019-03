Salvini alla Conquista dell’Europa - tante le alleanze pronte : “In Italia siamo primo partito” : Salvini si proclama leader del primo partito del paese e spiega ai suoi di essere pronte le alleanze in Europa Matteo Salvini si considera il leader del primo partito Italiano. D’altronde, i sondaggi parlano chiaro e quando il leader della Lega tira fuori la cruda verità avviene con totale non chalance, come dato scontato. A modo suo, è chiaro. … Continue reading Salvini alla conquista dell’Europa, tante le alleanze pronte: ...

Pareggiani - fotografo italiano ferito in Venezuela : 'Sono caduto in un braciere - ma Continuavo a scattare' : Ma ho dei dubbi sulla manovra mediatica e politica degli aiuti umanitari americani. Se gli Stati Uniti volessero aiutare il Venezuela ed i Venezuelani, farebbero forse bene ad allentare l'embargo che ...

"Con Italia fatta cosa giusta - spread in calo" : Trovando un accordo con il governo Italiano sulla manovra 2019, la Commissione Europea ha agito "nel modo giusto", evitando "un sacco di turbolenze e di sviluppi negativi". Lo sottolinea il ...

Fca - Ferrari e Cnh : rinnovato il Contratto per gli 87mila dipendenti italiani - aumento di 144 euro a regime : contratto rinnovato per gli 87mila lavoratori italiano del gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Dopo quattro mesi di trattativa, senza neppure un'ora di sciopero, è stata firmata l'intesa per Fca, Cnh ...

Aereo caduto - Maria FalCone ricorda Tusa : 'Perdita per la Sicilia - l'Italia ed il mondo' : ... dalle istituzioni e dal mondo della cultura siano di conforto alla sua famiglia in questo momento di dolore'.

John Wick - Italia 1/ Streaming video del film Con Keanu Reeves - 11 marzo 2019 - oggi - : John Wick va in onda oggi, lunedì 11 marzo 2019, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014

EConomia circolare per dare slancio all'Italia : pro e Contro : Economica circolare: la storia della bergamasca Grifal L'ultimo intervento del DataRoom di Milena Gabanelli entrata nel merito dei dati disponibili sull'Economia e sulle potenzialità del recupero ...

Italia-Cina - Pettarin : "L'Italia non firmi intese Con la Cina senza l'ok del Parlamento" : Lo scorso settembre, il Ministro dell'economia si trovava in Cina dove, come evidenziato dalla stampa nazionale, tra gli obiettivi della sua missione vi era anche quello di piazzare una quota delle ...

Via della Seta - la Cina dà il benvenuto all'Italia. M5s : 'Noi Con le imprese - sorprende la spaccatura della Lega' : ... contributo congiunto e benefici condivisi sono stati approvati in tutto il mondo. Cosa ancora più importante - ha concluso - i risultati della cooperazione sono stati tradotti nello sviluppo ...

Trasporti : Confitarma e Abi - interesse per sostegno flotta italiana : ... Capo servizio Finanza e Tributi; per Abi Gianfranco Torriero, vice direttore generale, Raffaele Rinaldi, Responsabile dell'Ufficio Credito e Sviluppo, insieme a rappresentanti del mondo bancario. ...

Le micro antenne INWIT arrivano nelle stazioni ferroviarie italiane - Con vista sul 5G : Il Gruppo FS italiane e INWIT hanno stretto un accordo per il potenziamento della copertura mobile di alcune delle principali stazioni ferroviarie del Paese, attraverso l'utilizzo di micro antenne e della tecnologia DAS. L'articolo Le micro antenne INWIT arrivano nelle stazioni ferroviarie italiane, con vista sul 5G proviene da TuttoAndroid.

Via della Seta - la Cina dà il benvenuto all’Italia. M5s : “Noi Con le imprese - sorprende la spaccatura della Lega” : Gli Usa sono infastiditi, la Cina dà il benvenuto, la Lega si divide, il M5s prova ad approfittarne. La partecipazione dell’Italia alla Belt and Road Initiative (la Nuova via della Seta) è subito diventato un caso politico, con ripercussioni sia nazionali che internazionali. L’adesione di Roma al progetto di cui è capofila Pechino non è piaciuto a Donald Trump, che tramite un suo consigliere ha espresso preoccupazione per ...

Matteo Salvini - prima frase in Conferenza stampa : 'Siamo la prima forza italiana'. Di Maio umiliato in diretta : E dopo il 26 maggio, saremo la forza politica di riferimento a livello continentale'. E tanti saluti al M5s . 'Entro la prima metà di aprile - ha annunciato ancora Salvini al Consiglio federale della ...

Bryan Adams a Bologna e Milano nel 2019 : biglietti in prevendita per i 2 Concerti italiani del tour Shine a Light : Bryan Adams a Bologna e Milano per due concerti in Italia nel 2019. Le date fanno parte della tournée mondiale Shine a Light, di prossimo avvio, che porterà l'artista canadese ad esibirsi dal vivo anche in Europa e in Italia con due concerti nei palazzetti dello sport di Bologna e Milano. Bryan Adams a Bologna e Milano terrà gli unici due concerti in programma nella penisola quest'anno. Le date sono quelle del 14 dicembre all'Unipol Arena di ...