CN | Agenzia italiana delle entrate prende di mira banche elvetiche?

Progetto Mentoring : domani l' incontro con l'Agenzia Spaziale Italiana : ... ma anche per ragionare consapevolmente su quali possano essere i collegamenti possibili tra il mondo dello Sport e l'attività professionale. NEWS Club Italia A2 Maschile

Agenzia spaziale italiana - nelle mani del ministro Bussetti la cinquina da cui uscirà il nuovo presidente : ecco i nomi : La scelta del nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana è ufficialmente nelle mani del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. Il titolare del Miur nelle scorse ore ha ricevuto la cinquina dei nomi proposta dal comitato di esperti scelti dal governo gialloverde. Di fatto, si tratta di un’accelerazione. Da quanto risulta a ilfatoquotidiano.it, infatti, il lavoro della commissione si è concluso tra il 18 e il 19 febbraio ...

L’Agenzia Spaziale Italiana celebra il Diversity Day : L’Agenzia Spaziale Italiana ha celebrato la diversità e l’inclusione durante il Diversity Day, una giornata appositamente dedicata alle differenze presenti in tutti gli ambienti lavorativi, sia pubblici che privati. La diversità include caratteristiche culturali, etniche, di età, genere, disabilità, religione e riguarda le nostre differenze individuali e il riconoscimento che queste, come miscela unica di conoscenze, abilità e prospettive, ...

L’Agenzia Spaziale Italiana apre le porte : visite guidate per il pubblico : L’Agenzia Spaziale Italiana apre le porte a scolaresche e privati cittadini che vogliono conoscere le attività e l’importante ruolo che ha l’Italia nell’esplorazione dello Spazio. L’iniziativa è volta a condividere con il grande pubblico i successi di uno dei settori più affascinanti del mondo della ricerca Italiana. Destinatarie dell’iniziativa sono le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. ...

C'è un'altra Agenzia di rating che vede la crescita italiana vicina allo zero : L'Europa sovranista non piace alle agenzie di rating, ed in particolare non piace l'Italia. In due giorni altrettante bocciature: una di Moody' s, l'altra della consorella Fitch . Entrambi parlano di ...