Club Basket Frascati C Gold m | Pedemonte | “La vittoria col Frassati è pesante per la

(Di lunedì 11 marzo 2019) Roma – Unaper la serie Cmaschile del. Nel match interno di sabato scorso, i ragazzi di coach Rossella Cecconi hanno battuto 78-67 ilal termine di un incontro equilibrato, deciso con un gran finale.“Un successo che fa morale e rafforza molto la nostra classifica – dice l’ala/guardia classe 1996 Edoardo, tra i migliori della sfida – La sfida è stata dura come nel più classico copione dei derby, nelci sono tanti ex che sono venuti a giocarsela in maniera agguerrita e noi ci siamo fatti trovare pronti. Tra l’altro, oltre all’assenza di Monetti, abbiamo dovuto fare a meno di Pappalardo e quindi tutto il gruppo è riuscito a dare quel qualcosa in più per portare a casa il successo. Il punteggio è stato in bilico fino all’inizio dell’ultimo quarto, poi abbiamo cominciato a difendere con maggiore determinazione e ...

