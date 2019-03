Claudia Gerini | L' amore? Voglio rimanere single

Claudia Gerini a Blogo : "Mi piace flirtare con la tv - ma non sarò mai una conduttrice classica" (VIDEO) : "Credo nella terapia di coppia, anche se non l'ho mai fatta. Questo programma è uno spunto per parlare dei problemi tipici di una coppia. I temi sono quelli classici, gelosia, incomunicabilità, dare per scontato, noia. L'esperimento del programma dura una settimana, ma dà la possibilità di un confronto diretto, questo stimola per cambiare quello che non va". Claudia Gerini presenta così ai microfoni di Blogo la sua nuova avventura televisiva. Si ...

Suburra 2 - Claudia Gerini parla di Sara Monaschi : analisi del personaggio : Suburra 2, Claudia Gerini parla del suo personaggio: analisi e pensiero su Sara Monaschi La seconda stagione di Suburra non ha per niente deluso le aspettative dei fan. Le persone che hanno amato il primo capitolo della saga si sono detti soddisfatti del lavoro fatto da Netflix con Suburra 2. La serie TV ha avuto […] L'articolo Suburra 2, Claudia Gerini parla di Sara Monaschi: analisi del personaggio proviene da Gossip e Tv.

Claudia Gerini - la telefonata a Detto Fatto : l’attrice è al settimo cielo : Claudia Gerini diventa Cavaliere della Repubblica: l’annuncio a Detto Fatto L’attrice romana Claudia Gerini è diventata Cavaliere della Repubblica. La star di Suburra – La Serie lo ha annunciato durante una telefonata a sorpresa a Detto Fatto. Nello spazio dedicato a Giovanni Ciacci e i suoi voti ai look di star ed influencer, il costumista […] L'articolo Claudia Gerini, la telefonata a Detto Fatto: l’attrice è al ...

Claudia Gerini è Ufficiale della Repubblica Italiana : Momento d’oro per l’attrice romana Claudia Gerini, recentemente insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’Alta Onorificenza di Ufficiale della Repubblica Italiana. Dall’11 marzo, infatti, Claudia Gerini sarà la conduttrice di Amore e altri rimedi, la nuova produzione originale di Fox Networks Group Italy che mette al centro le coppie in crisi e i loro problemi. Il 4 aprile tornerà al cinema con Dolce ...

