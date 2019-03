Cina - Italia benvenuta in Via della Seta : ANSA, - PECHINO, 11 MAR - La Cina dà "il benvenuto alla partecipazione dell'Italia alla Belt and Road Initiative, la Nuova via della Seta,, che riteniamo creerà maggiore spazio per una cooperazione ...

Salvini : no alla colonizzazione dell'Italia da parte della Cina : Milano, 11 mar., askanews, - No ad accordi con la Cina che possono "creare interferenze con il consolidato posizionamento internazionale dell'Italia" e configurare una "colonizzazione", e tutela dell'...

'Gli affari con la Cina metteranno a repentaglio le relazioni Italia-Usa'. Parla il professor Bozzo : L'affermazione sulla scena globale di una nuova grande potenza, che in un quarto di secolo è divenuta la seconda economia mondiale, ha in ogni caso fortemente modificato il quadro globale". La sfida ...

Schianto aereo dei volontari - 8 italiani tra le 157 vittime : Etiopia e Cina sospendono l'uso dei Boeing 737 Max : Il velivolo della Ethiopian Airlines, nuovo di zecca, in volo da Addis Abeba a Nairobi, in kenya, è precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo. Non ci sono superstiti. Lo stesso modello era caduto ...

Etiopia - aereo caduto : 157 morti - 8 italiani/ Cina sospende uso di Boeing 737 Max : Dopo il disastro aereo in Etiopia con 157 persone a bordo, tra cui 8 italiani,, Cina decide di sospendere uso di Boeing 737 Max per motivi precauzionali.

Geraci : 'L'accordo Italia-Cina aiuterà le aziende a lavorare meglio con Pechino' : Genova - 'Quello che sarà firmato a fine marzo , se poi effettivamente sarà firmato, perché comunque non è certissimo, è un Memorandum of Undestanding , non un trattato di natura politica. Si tratta ...

L'Italia sta facendo un passo verso la Cina : Avrebbe però un grande significato politico: sarebbe una importante vittoria politica e diplomatica per la Cina, un colpo per gli Stati Uniti e la prova della predisposizione di questo governo ...

Casa Bianca - avviso all’Italia sulla Cina : “A rischio il vostro ruolo nella Nato” : «Siamo molto preoccupati che quando il presidente cinese Xi visiterà Roma, l’Italia firmi la Belt and Road Initiative». ...

Perché il richiamo Usa all'Italia sulla Cina deve preoccupare : (A cura di Francesco Bechis per Formiche.net)Prima i flirt con Huawei, ora la tentazione Obor (One Belt One Road). L'Italia gialloverde si fa sempre più viCina alla Cina di Xi Jinping, pronto a far la sua prima visita ufficiale a Roma il prossimo 22 marzo. Quelle che sembravano piccole scosse di assestamento assumono man mano la forma di grandi movimenti tellurici. Non piace agli Stati Uniti questo sguardo rivolto ad Est di uno dei loro ...

L’Italia vista da Bruxelles un anno dopo il 4 marzo : imprevedibile e isolata - più viCina ai Paesi dell’Est : Per decenni l'’talia è stato un partner prevedibile, magari afflitto da debolezze endemiche, ma le cui scelte in Europa erano intuibili e si iscrivevano nell'ottica di una maggiore integrazione. Oggi non è più così. A un anno dalle ultime elezioni legislative italiane, il paese è diventato a Bruxelles un fattore di incertezza. E spicca l’assenza nei consessi comunitari dei ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio: il primo ...

Infrastrutture - l'Italia dice sì alla Cina : "Entreremo a far parte della Via della Seta" : Proprio nei giorni in cui il Consiglio europeo discuterà a Bruxelles le relazioni tra Ue e Cina, il presidente Xi Jinping sarà in visita in Italia. Ed è in quell'occasione che dovrebbe arrivare la ...

Il documento riservato sugli accordi tra Italia e Cina : L'iniziativa si è ampliata con il crescere dell'influenza cinese nell'economia e nella politica internazionali e può contare su alcuni progetti che stanno contribuendo a ridisegnare lo scacchiere ...