Ciclismo | Italia assente alle Strade Bianche Colpa di una cultura sbagliata

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il weekend appena trascorso si è aperto con grande amarezza per quanto riguarda le aspettative deglini in corsa alla. Gli azzurri risultano assenti sul traguardo senese di Piazza del Campo. Infatti, il primo a tagliare il traguardo, è Marco Canola (Nippo Vini Fantini), 16°. Nonostante la sua prova di forza, e i continui tentativi di onorare al meglio la storica corsa toscana, sbaglia i tempi e non riesce a rimanere sulle ruote del gruppo dei migliori. Mentre è decisamente curiosa la 23^ piazza di Davide Brini (Astana), sebbene in corsa al servizio di Fuglsang e Lutsenko, ma dopo l’ottimo esordio in Belgio, si può nuovamente notare come il giovane canturino stia lanciando dei forti segnali di competitività nelle classiche più impegnative.Piccoli traguardi per una piccola speranzanaclassiche nel futuro che verrà? Così si spera. Anche se un solo ...

fanpage : È ORO! Filippo Ganna regala i mondiali di ciclismo all'Italia <3 - RiderSilvio : Novità: Tutti i musei del ciclismo e delle #biciclette in Italia - ACCPI1946 : Grazie al Comune di #Fucecchio per aver aderito alla nostra campagna #SiamoSullaStessaStrada e per le belle iniziat… -