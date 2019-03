C’è posta per te | Andrea e Veronica sono tornati insieme? Ecco cosa è successo dopo la

Ascolti TV | Sabato 9 marzo 2019. In 5.5 mln per C’è posta (29%). Soliti Ignoti a 3 - 8 mln (17.7%) : C'è Posta Per Te Nella serata di ieri, Sabato 9 marzo 2019, su Rai1 – dalle 20.42 alle 23.23 – Soliti Ignoti – Special Vip ha conquistato 3.813.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.15 alle 0.20 – C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.510.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.179.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre il doppio ...

Ascolti TV 9 marzo 2019 - C’è posta per te domina su tutti : share alle stelle : Ascolti TV sabato 9 marzo 2019, Maria De Filippi conquista il pubblico: lo share di C’è posta per te sale alle stelle C’è posta per te è stato – di nuovo – il programma più seguito dal pubblico del sabato sera. Le storie raccontate da Maria De Filippi su Canale 5 sono state viste ieri […] L'articolo Ascolti TV 9 marzo 2019, C’è posta per te domina su tutti: share alle stelle proviene da Gossip e Tv.

Veronica a C’è posta Per Te umilia Andrea : “Mi ha tradita incinta” : C’è Posta Per Te: Veronica contro l’ex marito Andrea traditore seriale Maria De Filippi si è trovata a gestire l’ennesima storia complicata durante la puntata di C’è Posta Per Te di sabato 9 marzo. A rivolgersi alla trasmissione è stato Andrea per riconquistare Veronica. La donna ha accettato l’invito ed è scoppiata a piangere alla visione di un filmato con le foto della loro storia. L’uomo ha chiesto scusa ...

C’è posta per te - Andrea e Veronica : Maria De Filippi imbarazzata : C’è posta per te: la storia di Andrea e Veronica lascia Maria De Filippi senza parole A C’è posta per te non è sempre facile gestire una storia. Ne sa qualcosa Maria De Filippi che, seppur calma e paziente, è rimasta senza parole davanti alla vicenda di Andrea e Veronica, rispettivamente marito e moglie. L’uomo […] L'articolo C’è posta per te, Andrea e Veronica: Maria De Filippi imbarazzata proviene da Gossip e Tv.

C’è posta Per Te - Pietro rinnega il figlio : “Ti ho cancellato” : Pietro a C’è Posta Per Te rinnega il figlio Daniele dopo averlo abbandonato Nella penultima puntata di C’è Posta Per Te è andata in onda una storia molto forte che ha fatto molto discutere i telespettatori. Daniele ha tentato di ritrovare il padre Pietro che l’abbandonò quando lui aveva appena sedici mesi. L’uomo aveva scritto in un bigliettino che non riusciva più a vivere in quella situazione familiare. Per la prima ...

Francesco Monte nell’armadio a C’è posta per te : il gesto che conquista tutti : Francesco Monte a C’è posta per te tra armadio e battute sul canna-gate Prima volta a C’è posta per te per Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato chiamato da Maria De Filippi per inscenare una divertente gag con Luciana Littizzetto. La padrona di casa ha infatti proposto all’attrice comica quattro aitanti […] L'articolo Francesco Monte nell’armadio a C’è posta per te: il gesto che ...

C’è posta per te – Nuova edizione 2019 – Tante storie e nuovi ospiti speciali. : Con questa sono ben ventidue! Un traguardo imporTante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000, e tornato nel sabato sera di Canale5 con la ventiduesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato sera fino a metà marzo (esclusa […] L'articolo C’è posta per te – Nuova edizione 2019 – Tante storie e nuovi ospiti speciali. sembra essere il primo su Un Due ...

Gianluca Vacchi - battuta choc a C’è posta Per Te : “Se ti metti…” : Gianluca Vacchi fa una battuta scioccante a C’è Posta Per Te: il web insorge Il siparietto di Luciana Littizzetto è stato molto apprezzato dal pubblico social che ha segnalato anche una battuta choc di Gianluca Vacchi a C’è Posta Per Te. L’influencer è stato ospite nel programma di Maria De Filippi insieme a Gabriel Garko, Francesco Monte e il modello Brando Bertrand. Nel corso del “test di vicinanza e di affinità” ...

Programmi TV di stasera - sabato 9 marzo 2019. Littizzetto - Garko - Monte - Vacchi e Bertrand a C’è Posta : Vacchi, Monte, Garko - C'è Posta per Te Rai1, ore 20.35: Soliti Ignoti Special VIP Puntata speciale del programma di Amadeus con ospiti, nel ruolo di identità da svelare, Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo Ferrero. La gara sarà giocata da un concorrente del game show, che proverà ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. ...

C’è posta per te 2019 : ospiti e anticipazioni del 9 marzo su Canale 5 : C’è posta per te 2019: ospiti e anticipazioni del 9 marzo su Canale 5 Maria De Filippi, storica conduttrice di C’è posta per te, torna sabato 9 marzo con una nuova puntata, ricca di ospiti e storie da raccontare. Nuovi protagonisti siederanno infatti sulle poltroncine rosse degli studi di Canale 5, tentando di riappacificarsi con un caro amico o con un parente con cui hanno avuto un disguido. Tra litigi, lacrime, abbracci e tanto altro, ci ...

Soliti Ignoti : ecco le identità vip dello speciale di domani contro C’è posta (con la Littizzetto) : Amadeus In attesa di Ballando con le Stelle, tocca ai Soliti Ignoti coprire il vuoto lasciato dal talent danzante, la cui partenza è slittata al 30 marzo (qui il cast in anteprima). domani sera l’appuntamento con Amadeus si allunga intitolandosi “Soliti Ignoti – Special Vip” . Il programma avrà come ospiti, nel ruolo di identità da svelare, Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo ...