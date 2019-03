Causale bonifico detrazioni - bonus - affitto e prestito. Cosa scrivere

termometropolitico

(Di lunedì 11 marzo 2019)Tutte le causali per ilnella? Ci sono delle diciture precise da inserire o non esistono regole generali? Bisogna precisare che la, come intuibile, dipende dalla ragione alla base delbancario. E rappresenta sempre un momento di riflessione per chi effettua il, soprattutto per chi è più timoroso di eccessivi controlli del fisco. Si pensi ad esempio a un regalo ricevuto o a una donazione, o ancora a un. Il fisco controlla i movimenti sospetti, ovvero quelli privi di, ma soprattutto senza che vi siano prove a carico che ne attestino la natura esentasse.Prendiamo il caso di un lavoratore che riceve uno stipendio in banca fisso di 1.500 euro al mese. Lo stesso poi riceve da un amico 200 euro al mese, frutto del rimborso di un ...

Hibiscrub : @Italbasket - Per donare con bonifico bancario Luciana Grieco iban: IT05I0301503200000002905809 causale: il vostro… - misiagentiles : RT @moneypuntoit: Bonifico parlante ristrutturazione, come si compila? Ecco tutte le istruzioni: Bonifico parlante ristrutturazione: ecco l… - CarmelinaCarmi : RT @moneypuntoit: Bonifico parlante ristrutturazione, come si compila? Ecco tutte le istruzioni: Bonifico parlante ristrutturazione: ecco l… -