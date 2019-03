Carmela Sciacchitano | la regina delle televendite accusata di aver fatto ammazzare e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Era unala donnadai carabinieri di Monza e Caltanissetta di essere la mandante dell’omicidio di un ex amante, picchiato e strangolato prima di essere gettato in un pozzo a Senago, in provincia di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, si chiama, classe 1955, e stava per partire per il Brasile quando è stata fermata dai carabinieri all’aeroporto di Genova con il biglietto in mano.Una signora curata, elegante e sorridente, a giudicare dalle immagini postate sui social. Sarebbe stata lei, secondo gli investigatori, a reclutare i sicari che nel 2013 hanno ammazzato il pregiudicato albanese Astrit Lamaj perché aveva osato lasciarla per un’altra più giovane e perché forse l’aveva derubata di gioielli preziosi.La 64enne è una commerciante di gioielli e proprio di gioielli si occupava anche negli anni ...

