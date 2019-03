CAOS TAV Ecco quanti miliardi l' Italia sta perdendo per il rinvio

CAOS TAV - il rinvio dei bandi è ufficiale | Chiamparino : "Repubblica delle banane" | Tajani : faremo un referendum : Conte: "Il governo ridiscuterà interamente l'opera". Di Maio a Salvini: "Basta folklore, serve tranquillità". Telt procederà solo all'avvio della prima fase di candidatura per le imprese in modo da non perdere per ora i finanziamenti Ue

CAOS TAV - si rischia la rottura. Scenario terribile : cosa temono i grillini : Dunque il governo è forse nel momento più critico del suo mandato e la parola 'crisi' aleggia sopra la cronaca dei fatti e in qualche dichiarazione, tipo il sottosegretario Buffagni,. Perciò, pur con ...

CAOS TAV - Di Maio : «Interdetto dalla Lega che ha messo in discussione il governo» : Il vicepremier: «Ci vuole serietà. Non è questione di chi vince, non è una sfida, devono vincere gli italiani»

CAOS TAV - Di Maio : «Interdetto da Lega : Il vicepremier in conferenza stampa: «Ci vuole serietà. Non è questione di chi vince, non è una sfida, devono vincere gli italiani»

CAOS TAV - Di Maio duro su Salvini : «Ci vuole serietà - non decide da solo» : Il vice premier attacca: «Non noi, non i Cinque Stelle, ma la Lega ha messo in discussione il governo legandolo al tema dell’opera. Sono rimasto molto interdetto»

Sergio Mattarella - perché è il migliore alleato di Matteo Salvini nel CAOS-Tav : Luigi Di Maio spacciato : Caos Tav. Caos assoluto, con il governo appeso a un filo. Matteo Salvini minaccia la crisi, Luigi Di Maio gli dà dell'irresponsabile. In tutto ciò il premier Giuseppe Conte ha gettato la maschera e si è apertamente schierato con i grillini. Tutto, ora, è possibile. Ad osservare preoccupato la situaz

CAOS TAV - Conte "dubbioso" chiede un vertice con Francia e Ue : L'altra parte politica vuole fare partire i bandi anche per non perdere le risorse. I bandi sono lunedì, c'è ancora del tempo'. In quanto ai due azionisti principali della maggioranza, se Matteo ...

CAOS TAV - Conte 'dubbioso' chiede un vertice con Francia e Ue : L'altra parte politica vuole fare partire i bandi anche per non perdere le risorse. I bandi sono lunedì, c'è ancora del tempo'. In quanto ai due azionisti principali della maggioranza, se Matteo ...

CAOS TAV - la base del M5S non molla I governatori : 'Pronti al referendum' : ... " Il ricorso al sostegno popolare è importantissimo, ma certe scelte è opportuno che vengano fatte dalla politica. Però, se l'unico mezzo attraverso il quale far sentire la nostra voce è il ...

Tav - CAOS governo : Dal 'no' categorico al 'sì' senza riserve . La Tav continua ad agitare il governo, che sull'alta velocità si divide in attesa di trovare una sintesi. Cinquestelle da un lato, Lega dall'altro, la ...

Pressing di Tria e Salvini. CAOS sulla Tav : 'll problema - ha spiegato il ministro dell'Economia, non è la Tav, è che nessuno verrà mai a investire in Italia se il Paese mostra che un governo che cambia non sta ai patti, cambia le leggi e le ...

Uomini e Donne - scoppia un nuovo CAOS nel programma di Maria De Filippi : stavolta viene chiamata in causa la polizia : Un nuovo scandalo colpisce Uomini e Donne. A finire nell’occhio del ciclone stavolta sono la dama Claire e il cavaliere Gian Battista, due dei protagonisti del Trono Over del programma pomeridiano di Canale 5. Qualche giorno fa la coppia agée è stata registrata in un bar da un telespettatore anonimo, che si è ritrovato a riprendere la coppia intenta a stabilire una strategia su come gestire la loro permanenza all’interno del ...

Tav - l'analisi costi-benefici grillina boccia l'opera. CAOS al governo : Salvini li sfotte - Di Maio scappa : Il primo, travagliatissimo, vertice di governo dopo il voto in Abruzzo che ha certificato il trionfo leghista e il tracollo grillino. Un vertice lampo, durato meno di un'ora e dove si è fatta notare la pesantissima assenza di Luigi Di Maio, segregato al ministero dello Sviluppo Economico (al suo pos

CAOS Venezuela - Trump ammette "Sul tavolo c'è l'opzione militare" : C'è anche l'opzione dell'impegno militare degli Usa in Venezuela "in caso di necessità". Ad ammetterlo è il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca con i cronisti, che gli chiedevano se intendesse mettere in campo anche questa opzione nella crisi del Paese sudamericano. "Non voglio dirlo, ma è sempre un'opzione - ha dichiarato -. Tutto è ...